Hilal Altınbilek, Karagül dizisinde Özlem karakteri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak Çağan Irmak'ın Çocuklar Sana Emanet filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı. 30 yaşındaki oyuncu hakkında merak edilenler...
HİLAL ALTINBİLEK'İN BİYOGRAFİSİ
Hilal Altınbilek, 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu.
İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5’e girdi ve fotomodel oldu.
2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı.
2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. 2018 yılından itibaren Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha Yaman karakterini canlandırmaktadır.
Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.
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