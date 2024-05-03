Hikmet Eraslan, bir ilke imza atacak

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RAMS ve Dosso Dossi Holding iş birliğiyle 18 Mayıs’ta Yenikapı’da Türkiye’nin en büyük sahnesi kurulacak. İstanbul için hazırlıkların tamamlandığını belirten Hikmet Eraslan; "İstanbul konserimizi kamudan hiçbir ücret talebimiz olmaksızın gerçekleştireceğiz. Sosyal sorumluluk projesi olarak yapacağımız bu büyük etkinliğe izin veren valiliğimize ve belediyemize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

'RAMS Müzik Festivali By Mr Dosso Dossi' adı altında 18 Mayıs’ta Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek konser için Türkiye’nin en büyük sahnesi kurulacak. 100 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 1.500 metrekare led ekranın kullanılacağı dev sahnede ise birbirinden ünlü isimler sahne alacak. Halka açık ücretsiz olarak düzenlenecek konserde Sefo, Murda, Zara, Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Ayaz Erdoğan ve Mustafa Baran sahne alacak. Yaklaşık 4 saat sürmesi hedeflenen müzik şöleninde lazer ve ışık gösterileri eşliğinde unutulmaz bir şova imza atılacak. Sürpriz isimlerin de sahne alacağı gecenin finalinde ise Mr. Dosso Dossi’nin DJ performansı eğlenceyi zirveye taşıyacak. REKLAM

EN BÜYÜK AÇIK HAVA KONSERİ Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan; Türkiye’de şimdiye kadar yapılmış en büyük açık hava eğlenceleri arasında yerini alacak konsere tüm Türkiye’yi davet etti. Yaklaşık 500 kişilik bir ekibin aylardır hazırlıkları sürdürdüğünü belirten Hikmet Eraslan; “Türkiye’nin en büyük sahnesinde en büyük açık hava konserini düzenleyeceğiz” dedi.

RAMS iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinliğin sosyal sorumluluk kapsamında ücretsiz olarak izlenebileceğini belirten Hikmet Eraslan, sözlerine şunları ekledi; "Daha önce ülkemizin pek çok noktasında gerçekleştirdiğimiz açık hava konserlerimizi bu kez RAMS ile çok daha ileri boyuta taşıyoruz. Tüm Türkiye’yi 18 Mayıs’ta İstanbul’a davet ediyoruz. Büyük hayran kitleleri bulunan pek çok ünlü sanatçı ile halkımızın karşısında olacağız. Türkiye’nin en büyük sahnesi altında yüzbinleri buluşturacağız. Uzunca süre hafızalardan silinmeyecek bir müzik etkinliğine imza atacağız."

“SANATI VE MÜZİĞİ ULAŞILIR KILMAK İSTİYORUZ” “SANATI VE MÜZİĞİ ULAŞILIR KILMAK İSTİYORUZ” Daha önce Doğubayazıt, Şırnak ve Harran’da düzenlediği konserlerle Türkiye’nin gündemine oturan Hikmet Eraslan, sanatı ve müziği ulaşılır kılmak istediklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı; "Amacım, müziğin büyülü dünyasında halkımızı eğlendirmek. Ülkemizin her yerinde bu etkinliklerin yapılabileceğini göstererek farklı organizasyonların bu bölgelere gelmesinin önünü açmak istiyorum. En popüler sanatçıları ve en büyük sahne şovlarını halkımızla buluşturmak benim için büyük bir mutluluk ve sosyal sorumluluk projesidir."