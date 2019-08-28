28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kanadalı mühendis John Searle, birkaç yıl önce bazı sağlık problemleri yaşamaya başladı. Searle, vücudunun artık eskisi gibi olmadığını, yürümekte zorlandığını, devamlı düştüğünü, idrarını tutamamaya başladığını ve kısa dönem hafızasının kötüleştiğini belirtti.
AİLESİNİ NÖROLOJİK HASTALIKLARDAN KAYBETTİ
69 yaşındaki John Searle, 50 yaşındaki kız kardeşini Alzheimer yüzünden kaybetmişti. Babasına ise demans teşhisi konulmuştu. Ailesini nörolojik hastalıklardan kaybeden Searle, kendisinin de yolun sonunda olduğunu hissettiğini kaydetti.
John Searle'e başlarda Parkinson teşhisi konuldu ancak talihsiz adam aldığı tedavilerden herhangi bir iyileşme göremedi. Hastalığı Alzheimer da değildi ancak sağlığı iyi değildi. Bu nedenle de dışarıya ya tekerlekli sandalyeyle ya da yürüteçle çıkıyordu.
Searle, yaşadıklarını "Umut yoktu, pencerenin kenarında oturuyor ve hayatın geçişini izliyordum" şeklinde anlatıyor.
Konulan yanlış teşhislerin ardından Toronto Western Hastanesinden Nörolog Dr. Alfonso Fasano'ya giden Searle'ye hidrosefali teşhisi konuldu.
HİDROSEFALİ NEDİR?
Hidrosefali, aşırı beyin omurilik sıvısının beyindeki boşluklarda birikmesi ve kafa içindeki basıncı artırması durumu olarak açıklanır.
Hastalığın belirtileri, Alzheimer ve Parkinson hastalıklarıyla ilişkilendiriliyor.
Yürüyüşü ve hafızası gelişti. Gücünü geri kazanmak için düzenli olarak spor salonuna gidiyor ve yürüyüşler yapıyor.
Hastalığına teşhis konulan John Searle, tedavi oldu. Hayatının yavaş yavaş yoluna girdiğini söyleyen Searle, "Ameliyat işin yüzde 50'si, gerisi sizin hayata bakışınız" dedi.
Dr. Fasano, hidrosefalinin hala çok iyi anlaşılabilmiş bir hastalık olmadığını söyledi.
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