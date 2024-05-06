Hıdırellez ile başladı

HIDIRELLEZ UNESCO KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE

Suzan Kardeş'in bir diğer sürprizi de BM Kalkınma Koordinasyon Ofisi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Gwi Yeop Son oldu. Gwi Yeop Son; "Güzel bahar sevincini hepinizle birlikte kutlamak ve karşılamak için bugün burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Birleşmiş Milletler olarak kültürel mirasın korunmasının öneminin bilincindeyiz ve bu bahar kutlaması festivali Hıdırellez, 2017'de UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine eklendi" dedi.