        Hidayet Türkoğlu: Ülkeye o gururla dönmek istiyoruz - Basketbol Haberleri

        Hidayet Türkoğlu: Ülkeye o gururla dönmek istiyoruz

        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Yunanistan'ı 94-68 yenerek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmesinin ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Habertürk
        Habertürk
        13.09.2025 - 00:38
        "Ülkeye o gururla dönmek istiyoruz"
        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi.

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, mücadelenin ardından HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

        "MİLYONLAR İZLEDİ"

        Zaferin ardından açıklamalar yapan Türkoğlu, "Bu çocuklar gerçekten yazın hazırlanmasından, turnuvaya başlamasından, koydukları performanstan, verdikleri enerjiden dolayı her şeyi hak ediyorlardı. Biz de sahaya yakın olunca o heyecanı yaşıyoruz. Milyonlar izledi. Saha içerisinde birbirleriyle uyumları takdire şayan. Sahaya giren, girmeyen herkes her şeyi ortaya koyuyor takımın iyiliği için. Kahramanlar her zaman sahada performans sergileyenler olmuştur. Kahramanlarımız bizi, milyonları gururlandıran sporcularıdır. Ben onların yanında olan ağabeyleri olarak kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

        twitter

        "ÜLKEYE VERDİKLERİ GURUR..."

        Başantrenör Ergin Ataman ile ilgili de konuşan Türkoğlu, "Bütün yaz boyunca çok iyi hazırlandılar. Ergin Hocamız, her geçen gün grafiğin yükseleceğini, zaman zaman oyuncuların yıldızlaşacağı, bu takımın her geçen gün finale doğru gideceğini dile getiren bir insandı. Bütün emek sonunda da ülkemizi finalde temsil edecek olmaları çok değerli. Bu bir takım oyunu. Bugün sağlık ekibimiz, kaptanımızı 2-3 günde inanılmaz derecede yaptıkları tedavi sonunda sahadaydı. En büyük korkumuzdu bu. O da çok büyük özveriyle, ağrısı olmasına rağmen takımı yalnız bırakmak istemedi. Bugün herkes inanılmazdı. Gururlandık onlarla. Çok temiz, çok değerli bir kadroyuz. Ülkeye verdikleri gurur, onların her zaman yanlarında olacaklardır." ifadelerini kullandı.

        "ÜLKEYE O GURURLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

        Türkoğlu son olarak, "Rakiplerimizden çok bizim ne yapacağımız daha değerli. Grubu lider bitirdik. İsveç maçında tökezleme süreci oldu ama grafiğimizi tekrar yukarı çıkardık. Herkesin kafasında bizimkilerin dinlenip pazar günkü maçta elde edilmemiş en büyük başarıyı elde etmek için sahaya çıkacaklardır. Ne desek eksik kalacak. Sahada sekizde sekiz yapan, ülkeyi gururlandıran bir 12 Dev Adam var. Finalde olduklarını ve 1 adım kaldığının bilincindeler. Onlara yakın insanlar olarak destekleyeceğiz, dualarımızı edeceğiz. İnşallah Türk basketbol tarihinin en büyük başarısını elde edip ülkeye o gururla dönmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

