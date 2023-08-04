Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem İnanç Hicr Suresi Okunuşu ve Anlamı: Hicr Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

        Hicr Suresi okunuşu ve anlamı: Hicr Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

        Hicr Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 99 ayettir. Sure, adını 80. ayette geçen "Hicr" kelimesinden almıştır. Hicr, Medine'nin kuzeyinde vaktiyle Semud kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Surede başlıca Allah'ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin, çeşitli zamanlarda azgınlara ve inkarcılara karşı verdikleri mücadeleler çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu sure de ayrıca ilahi kitapların kendisiyle kemale erdiği Kur'an'ın, her türlü tahriften korunacağı hükmü de yer almaktadır. Hicr Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hicr Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Hicr Suresi, Kur'an'ın 15. suresidir. Sure, 99 ayetten oluşur. Surenin 87. ayetinin Medine'de, diğerlerinin ise Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Sure ismini 80. ayette geçen ve Medine’nin kuzeyinde eski dönemde Semud kavminin yaşadığı yerin adı olan 'Hicr' kelimesinden almıştır. Sure bunlar apaçık Kur’an’ın ayetleridir ifadesiyle başlar. Surede Kur'an'ın korunacağından, peygambere iftira atanların gayretlerinin boşa çıkacağından, dağların, bitkilerin, rüzgârın ve yağmurun yaratılış sebeplerinden, insanın ve cinlerin yaratılışından, şeytana uyanların durumundan şeytana uymayanların cennete gideceğinden, İbrahim peygamberin misafirlerinden, Lut peygamberden ve kavmininin durumundan, Peygamberleri inkar eden Hicr kavminin cezalandırılmasından bahsedilir. Hicr Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Hicr Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

        • 2

          Hicr Suresi Arapça Okunuşu

          Bismillahirrahmanirrahim.

          1.Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur'anim mübın

          2.Rubema yeveddüllezıne keferu lev kanu müslimın

          3.Zerhüm ye'külu ve yetemetteu ve yülhihimül emelü fe sevfe ya'lemun

          4.Ve ma ehlekna min karyetin illa veleha kitabüm ma'lum

          5.Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste'hırun

          6.Ve kalu ya eyyühellezi nüzzile aleyhiz zikru inneke le mecnun

          7.Lev ma te'tına bilmelaiketi in künte mines sadikıyn

          8.Ma nünezzilül melaikete illa bil hakkı ve ma kanu izem münzarin

          9.İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun

          10.Ve le kad erselna min kablike şiyeıl evvelin

          11.Ve ma ye'tıhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun

          12.Kezalike neslükühu fı kulubil mücrimin

          13.La yü'minune bihı ve kad halet sünnetül evvelin

          14.Ve lev fetahna aleyhim babem mines semai fe zallu fıhi ya'rucun

          15.Le kalu innema sükkirat ebsaruna bel nahnü kavmün meshurun

          16.Ve le kad cealna fis semai bürucev ve zeyyennaha lin nazırın

          17.Ve hafıznaha min külli şeytanir racım

          18.İlla menisterekas sem'a fe etbeahu şihabüm mübın

          19.Vel erda medednaha ve elkayna fıha ravasiye ve embetna fıha min külli şey'im mevzun

          20.Ve cealna leküm fıha meayişe ve mel lestüm lehu bi razikıyn

          21.Ve im min şey'in illa ındena hazinühu ve ma nünezzilühu illa bi kaderim ma'lum

          22.Ve erselner riyaha levakıha fe enzelna mines semai maen fe eskaynakümuh ve ma entüm lehu bi hazinın

          23.Ve inna le nahnü nuhyı ve nümıtü ve nahnül varisun

          24.Ve le kad alimnel müstakdimıne minküm ve le kad alimnel müste'hırın

          25.Ve inne rabbeke hüve yahşüruhüm innehu hakımün alım

          26.Ve le kad halaknel insane min salsalim min hameim mesnun

          27.Vel canne halaknahü min kablü min naris semum

          28.Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı haliküm beşeram min salsalim min hameim mesnun

          29.Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın

          30.Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun

          31.İlla iblıs eba ey yekune meas sacidın

          32.Kale ya iblısü ma leke ella tekune meas sacidın

          33.Kale lem ekül li escüde li beşerin halaktehu min salsalim min hameim mesnun

          34.Kale fahruc minha fe inneke racım

          35.Ve inne aleykel la'nete ila yevmid dın

          36.Kale rabbi fe enzırnı ila yevmi yüb'asun

          37.Kale fe inneke minel münzarın

          38.İla yevmil vaktil ma'lum

          39.Kale rabbi bima ağveytenı le üzeyyinenne lehüm fil erdı ve le uğviyennehüm ecmeıyn

          40.İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn

          41.Kale haza sıratun aleyye müstekıym

          42.İnne ıbadı leyse leke aleyhim sültanün illa menittebeake minel ğavın

          43.Ve inne cehenneme le mev'ıdühüm ecmeıyn

          44.Leha seb'atü ebvab likülli babim minhüm cüz'üm maksum

          45.İnnel müttekıyne fı cennativ ve uyun

          46.Üdhuluha bi selamin aminın

          47.Ve neza'na ma fı sudurihim min ğıllin ıhvanen ala sürurim mütekabilın

          48.La yemessühüm fıha nesabüv ve ma hüm minha bi muhracın

          49.Nebbi' ıbadı ennı enel ğafurur rahıym

          50.Ve enne azabı hüvel azabül elım

          51.Ve nebbi'hüm an dayfi ibrahım

          52.İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale inna minküm vecilun

          53.Kalu la tevcel inna nübeşşiruke bi ğulamin alım

          54.Kale e beşşertümunı ala em messeniyel kiberu fe bime tübeşşirun

          55.Kalu beşşernake bil hakkı fe la teküm minel kanitıyn

          56.Kale ve mey yaknetu mir rahmeti rabbihı illed dallun

          57.Kale fe ma hatbuküm eyyühel murselun

          58.Kalu inna ürsilna ila kavmim mücrimın

          59.İlla ale lut inna le müneccuhüm ecmeıyn

          60.İllemraetehu kadderna inneha le minel ğabirın

          61.Felemma cae ale lutnil murselun

          62.Kale inneküm kavmümü münkerun

          63.Kalu bel ci'nake bima kanu fıhi yemterun

          64.Ve eteynake bil hakkı ve inna le sadikun

          65.Fe esri bi ehlike bi kıt'ım minel leyli vettebı' edbarahüm ve la yeltefit minküm ehadüv vemdu haysü tü'merun

          66.Ve kadayna ileyhi zalikel emra enne dabira haülai maktuum musbihıyn

          67.Ve cae ehlül medıneti yestebşirun

          68.Kale inne haülai dayfı fe la tefdahun

          69.Vettekullahe ve la tuhzun

          70.Kalu e ve lem nenheke anil alemın

          71.Kale haülai benatı in küntüm faılın

          72.Le amruke innehüm le fı sekratihim ya'mehun

          73.Fe ehazethümüs sayhatü müşrikıyn

          74.Fe cealna aliyeha safileha ve emtarna aleyhim hıcaratem min siccıl

          75.İnne fı zalike le ayatil lil mütevessimın

          76.Ve inneha le bisebılim mükıyn

          77.İnne fı zalike le ayatel lil mü'minın

          78.Ve in kane ashabül eyketi le zalimın

          79.Fentekamna minhüm ve innehüma le bi imamim mübın

          80.Ve le kad kezzebe ashabül hıcril murselın

          81.Ve ateynahüm ayatina fe kanu anha mu'ridıyn

          82.Ve kanu yenhıtune minel cibali büyuten aminın

          83.Fe ehazethümüs sayhatü musbihıyn

          84.Fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun

          85.Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakk ve innes saate le atiyetün fasfehıs safhal cemıl

          86.İnne rabbeke hüvel hallakul alım

          87.Ve le kad ateynake seb'am minel mesanı vel kur'anel azıym

          88.La temüddenne ayneyke ila ma metta'na bihı ezvacem minhüm ve la tahzen aleyhim vahfıd cenahake lil mü'minın

          89.Ve kul innı enen nezırul mübın

          90.Kema enzelna alel muktesimın

          91.Ellezıne cealül kur'ane ıdıyn

          92.Fe ve rabbike le nes'elennehüm ecmeıyn

          93.Amma kanu ya'melun

          94.Fasdoa'bima tü'meru ve a'rıd anil müşrikın

          95.İnna kefeynakel müstehziın

          96.Ellezıne yec'alune meallahi ilahen ahar fe sevfe ya'lemun

          97.Ve le kad na'lemü enneke yedıyku sadruke bima yekulun

          98.Fe sebbıh bi hamdi rabbike ve küm mines sacidın

          99.Ve'büd rabbeke hatta ye'tiyekel yekıyn

        • 3

          Hicr Suresi Türkçe Anlamı

          Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

          1.Elif Lam Ra. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir.

          2.İnkar edenler, "Keşke müslüman olsaydık" diye çok arzu edeceklerdir.

          3.Bırak onları yesinler (içsinler), yararlansınlar; emelleri onları oyalayadursun. İleride (gerçeği) bilecekler.

          4.Helak ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı (belli vakti) vardır.

          5.Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz.

          6.Dediler ki: "Ey kendisine Zikir (Kur'an) indirilen kimse! Sen mutlaka delisin!"

          7."Eğer doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirsene!"

          8.Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.

          9.Şüphesiz o zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.

          10.Ey Muhammed! Andolsun, senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik.

          11.Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı.

          12.Aynı şekilde (onların tutumlarına uygun olarak) biz onu suçluların kalbine sokarız.

          13.Önceki milletlerin (helakine dair Allah'ın) kanunu geçmiş iken onlar buna (Kur'an'a) inanmazlar.

          14, 15.Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar yine "Gözlerimiz döndürüldü, biz herhalde büyülenmiş bir toplumuz" derlerdi.

          16.Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik.

          17.Onu kovulmuş her şeytandan koruduk.

          18.Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takip etmektedir.

          19.Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (bir biçimde) her şeyi bitirdik.

          20.Orada hem sizin için, hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik.

          21.Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz.

          22.Rüzgarları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz.

          23.Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz (her şeye gerçek) varisleriz

          24.Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da.

          25.Şüphesiz senin Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.

          26.Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık.

          27.Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.

          28, 29.Hani Rabbin meleklere, "Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin" demişti.

          30.Bunun üzerine bütün melekler saygı ile eğildiler.

          31.Ancak İblis, saygı ile eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı.

          32.Allah, "Ey İblis! Saygı ile eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne?" dedi.

          33.İblis dedi ki: "Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygı ile eğilemem."

          34, 35.Allah, "Öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir" dedi.

          36.İblis: "Rabbim! Öyle ise onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver" dedi.

          37, 38.Allah da, "O halde sen vakti (yalnızca benim tarafımdan) bilinen güne (kıyamete) kadar mühlet verilenlerdensin" dedi.

          39, 40.İblis, "Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım" dedi.

          41, 42.Allah, "İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur" dedi.

          43.Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir.

          44.Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır.

          45.Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar başındadır.

          46.Onlara, "Girin oraya esenlikle, güven içinde" denilir.

          47.Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde, kardeşler olarak karşılıklı otururlar.

          48.Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz, onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.

          49, 50.Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver.

          51.Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.

          52.Hani misafirler İbrahim'in yanına girmiş ve "Selam" demişlerdi. O da, "Gerçekten biz sizden korkuyoruz" demişti.

          53.Onlar, "Korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz" dediler.

          54.İbrahim, "Bana yaşlılık gelip çatmış iken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz?" dedi.

          55."Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma" dediler.

          56.Dedi ki: "Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?"

          57.İbrahim, "Ey Elçiler! Göreviniz nedir?" dedi.

          58.Şöyle dediler: "Şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik.

          59, 60.Lut'un ailesi başka (Onlar suçlu değillerdir). Lut'un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik."

          61, 62.Elçiler (melekler) Lut'un ailesine gelince Lut onlara, "Gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz" dedi.

          63.Dediler ki: "Evet, fakat biz sana (kavminin) şüphe etmekte olduğu azabı getirdik."

          64."Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz."

          65."Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere (doğru) geçin gidin."

          66.Ona şu durumu kesin olarak bildirdik: "Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak."

          67.Şehir halkı sevinerek geldiler.

          68.Lut dedi ki: "Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin."

          69."Allah'a karşı gelmekten sakının, beni utandırmayın" dedi.

          70.Onlar, "Biz seni insanlarla ilgilenmekten menetmemiş miydik" dediler.

          71.Lut: "İşte kızlarım. Eğer yapacaksanız (onlarla evlenebilirsiniz)" dedi.

          72.(Melekler Lut'a:) "Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" dediler.

          73.Derken güneşin doğuşu sırasında o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi.

          74.Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.

          75.Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır.

          76.O şehrin kalıntıları hala mevcut olan bir yol üstünde duruyor.

          77.Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır.

          78."Eyke" halkı da şüphesiz zalim idiler.

          79.Onlardan da intikam aldık. İkisi de (Lut kavminin yaşadığı Sodom ile Şuayb kavminin yaşadığı Eyke) belirgin bir anayol üzerinde idiler.

          80.Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı.

          81.Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi.

          82.Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı.

          83.Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi.

          84.Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi.

          85.Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele et.

          86.Şüphesiz, Rabbin hakkıyla yaratanın (ve herşeyi) bilenin ta kendisidir.

          87.Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik.

          88.Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve mü'minlere (şefkat) kanadını indir.

          89.De ki: "Gerçekten ben, apaçık bir uyarıcıyım."

          90.Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da (kitap) indirmiştik.

          91.Ki onlar, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar ederek) Kur'an'ı da parça parça edenlerdir.

          92, 93.Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız.

          94.Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme.

          95, 96.Şüphesiz biz, Allah ile beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İlerde bilecekler.

          97.Andolsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz.

          98.O halde Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt) ve secde edenlerden ol.

          99.Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

        • 4

          Hicr Suresi Konusu

          Surenin ilk konusu Kur’an, vahiy ve peygamberliktir. Daha sonra insanın beden ve ruh varlığının yaratılış süreci ile İblis’in Allah’tan gelen secde buyruğuna uymaması anlatılır. İyilerin uhrevi mükafatları, Allah’ın rahmetinin genişliği; Hz. İbrahim ve Lut ile Eyke halkı ve Hicr halkıyla ilgili kısa bilgiler, Hz. Peygamber’e ve müminlere verilen müjdeler, inkarcılara yapılan uyarılar surenin belli başlı konularıdır.

        • 5

          Hicr Suresi Nuzül

          Mushaftaki sıralamada on beşinci, iniş sırasına göre elli dördüncü suredir. Yusuf suresinden sonra, En‘am suresinden önce Mekke döneminde, müşriklerin Hz. Peygamber’e ve müslümanlara yaptıkları baskıların şiddetlendiği yıllarda nazil olmuştur (bk. ayet 94). İbn Aşur’a göre (XIII, 6) bi‘setin (Hz. Peygamber’e vahyin gelmeye başlamasının) dördüncü yılının sonunda inmiştir. 87. ayetin Medine’de indiği yolundaki bilgi itimada şayan görülmemektedir.

        • 6

          Hicr Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

          Kur’an-ı Kerim’in bazı surelerinin başında yer alan bu harflere “huruf-ı mukattaa” adı verilir (İslam bilginlerinin bu harflerle ilgili görüş ve yorumları hakkında bilgi için bk. Bakara 2/1).

          Ayetteki “bu” işaret zamiri surenin ayetlerini ve onların içerdiği bilgileri gösterir. Taberi’ye göre “kitap” –bugün Kitab-ı Mukaddes diye anılan– Tevrat ve İncil gibi önceki kitaplardır; “Kur’an” ise Kur’an-ı Kerim’in (o zaman henüz tamamlanmadığı için bütününü değil) inzal edilmiş olan kısmını ifade eder (XIV, 1). Zemahşeri hem “kitap” hem de “Kur’an” kelimesiyle konumuz olan surenin kastedildiğini belirtir (II, 309). Razi’ye göre ise her iki kelimeden maksat Kur’an-ı Kerim’dir; fakat ilki onun yazılı şeklini, ikincisi de okunuşunu ifade eder (XIX, 151). İbn Aşur da bu görüşü tercih etmiştir (XIV, 8).

          Ayetin sonundaki mübin kelimesi genellikle “açık seçik, anlaşılan” veya kısaca “apaçık” şeklinde çevrilir. Taberi’ye göre kelime burada, “O Kur’an ayetleri, üzerinde düşünüp taşınanlara doğruluk ve hidayet yolunu açıklar” anlamına gelecek bir konumda kullanılmıştır. Bu anlama göre surenin başında dinleyici ve okuyucu, sıradan bir sözle değil, insanlığa doğruluk ve hidayet yolunu gösteren, ebedi kurtuluş için gerekli olan inanç ve amel hayatıyla ilgili bilgiler ve dersler veren ilahi kelamla karşı karşıya bulunduğu hususunda uyarılmakta; ayetleri bu şuurla, onlardan istifade edecek tarzda dikkatli ve edepli bir şekilde dinlemek veya okumak gerektiğine işaret edilmektedir.

          Sonuç olarak surenin başında ilahi vahyin önemine dikkat çekilmekte, onu dikkatle dinleyip aydınlatıcı içeriğinden yararlanarak doğru yolu bulmanın gerekliliği vurgulanmaktadır.

        • 7

          Hicr Suresi Kaç Ayet?

          Hicr Suresi 99 ayetten oluşmaktadır.

          Hicr Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

          Hicr Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 261. Sayfada başlayıp 266. Sayfada biter ve 14. cüzde yer alır.

        • 8

          Hicr Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

          Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

          Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Hicr suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

          Keza, başörtüsü olmadan da Hicr suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

          Hicr Suresi Adetliyken Okunur Mu?

          Hicr suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        9 yaşındaki çocuğu yorgun mermiyle vurmuştu! İşte tetiği çeken bekçinin ifadesi!
        9 yaşındaki çocuğu yorgun mermiyle vurmuştu! İşte tetiği çeken bekçinin ifadesi!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "Pes" dedirten görüntü! Camdan sarkıp vurmaya çalıştı!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "Pes" dedirten görüntü! Camdan sarkıp vurmaya çalıştı!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde önemli operasyon! Kurye sorumlusu öldürüldü!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde önemli operasyon! Kurye sorumlusu öldürüldü!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        Arao'nun yeni adresini duyurdular!
        Arao'nun yeni adresini duyurdular!
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Habertürk Anasayfa