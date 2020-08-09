Hıçkırık koronavirüsün yeni belirtisi mi?

Hıçkırık koronavirüsün (Covid-19) yeni bir belirtisi olabilir mi? Aralıksız dört gün boyunca hıçkıran bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu durumun ardından gözler bilim insanlarına çevrildi. ABD'de bir tıp dergisinde yayınlanan makaleye göre, günlerce geçmeyen hıçkırığa dikkat edilmesi gerekiyor.
Kesintisiz hıçkırığın koronavirüsün yeni bir belirtisi olabileceği iddia edildi. Ateş, kuru öksürük, nefes darlığı; koronavirüsün en bilinen semptomları. Ancak ABD'nin Chicago eyaletinde yaşayan bir kişide bambaşka bir semptom görüldü. Dört gün boyunca hıçkıran 62 yaşındaki hastanın ateşinin 37.3 olduğu belirtildi. Hıçkırık dışında başka hiçbir semptomu olmayan kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan tetkiklerde hastanın ciğerlerinin zayıfladığı ortaya çıktı. Ardından hastanın ateşi 38.4'e yükseldi. Tıp dünyasının önde gelen dergilerinden The American Journal of Emergency Medicine'a konuşan doktorlar, hıçkırığı olan hastaları göz ardı etmemek gerektiğini söyledi.
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