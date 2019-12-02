02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Muş'un Varto ilçesine bağlı Sağlıcak köyünde 4 yıl önce taşların üzerine insan figürleri çizen Yalçın, yaptığı işlemeleri arkadaşlarının beğenmesi üzerine kendini geliştirmeye karar verdi.
AA'nın haberine göre dağlardan işleyebileceği taş, ağaç ve atık malzemeleri toplayan Yalçın, çekiç ve murç yardımıyla bunları işleyerek farklı boyutlarda heykeller yapmaya başladı.
Koyunları otlatırken aynı zamanda taş ve ağaçları birer sanat eserine dönüştüren Yalçın, yeterli sayıda heykel yaparak köyde ilk sergisini açmanın hayalini kuruyor.
"BAZI AĞAÇLAR BANA 'YANIP KÜL OLMAK İSTEMİYORUM' DİYOR SANKİ"
Yalçın, yaptığı açıklamada, koyunları otlattığı sırada görüntüsünden etkilendiği bir taşı işlemeye başlamasıyla heykele olan ilgisinin başladığını söyledi.
Kimi zaman dağda, kimi zaman da köydeki evinin önünde heykel yaptığını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:
"4 yıl önce çobanlık yaparken bir taş gördüm, sanki 'ben sıradan bir taş değilim' dercesine dikkatimi çekti. Onu alıp işlemeye başladım ve o günden sonra ağaçtan, taştan ve birçok atık malzemeden heykel yaptım. Koyunları otlatırken taşlara ve ağaçlara hiç kimsenin bakmadığı açıdan bakıyorum. Bir yüz veya objeye benzettiklerimi alıp işliyorum. Bazı ağaçlar bana 'yanıp kül olmak istemiyorum' diyor sanki. Fırına ekmek almaya gittiğimde gördüğüm bir ağaç dikkatimi çekti. Fırıncıdan ona heykel yapmak için istedim. Fırıncı önce güldü, sonra ağacı verdi. O ağaçtan güzel bir heykel yaptım."
"KÖYDE SERGİ AÇMAK İSTİYORUM"
Çevresindeki gençlere çaresiz olmadıklarını, istediklerini yapabileceklerini göstermeye çalıştığını belirten Yalçın, "Bize imkan verilmiyor" cümlesinin arkasına takılmadan, bir ağaç yaprağından bile çok güzel şeylerin üretilebileceğini anlatmak istediğini dile getirdi.
İlk zamanlar köydekilerin kendisini eleştirdiğini aktaran Yalçın, "Çeşitli objeler, heykeller yaptıkça onların da
dikkatini çekti. Her gün gelip yaptığım işlere bakmaya başladılar. Ben yaptıkça onlar benim ne yapmak istediğimi anladı. Yeteri kadar eser yaptıktan sonra, önce köyümde sonra da kentte sergi açmayı hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.
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