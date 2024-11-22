Heyelanda kopan kayanın çarptığı evde mahsur kaldılar

Gece bir sarsıntıyla uyandıklarını anlatan Kuşçu, "Sabaha karşı büyük bir gürültü oldu. Deprem oluyor sandık. Kapıyı açtığımızda büyük bir kaya parçasını gördük. Tepeden kopan kaya, evin kapısını kapatmıştı. Evin arka kısmında da hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinden yardım istedik. Taşın kaldırılmasını bekliyoruz." dedi.