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        Haberler Gündem Güncel Heybeliada'da ormanlık alanda yangın | Son dakika haberleri

        Heybeliada'da ormanlık alanda yangın

        İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da katıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.08.2024 - 09:12 Güncelleme: 10.08.2024 - 09:14
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          Heybeliada'nın Bayraktepe mevkisindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı.

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          Yangını fark eden ada sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

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          Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da katıldı.

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          İtfaiye ekiplerinin alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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          Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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