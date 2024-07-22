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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hesaba kızıp kalbinden bıçakladı! | Son dakika haberleri

        Hesaba kızıp kalbinden bıçakladı!

        Bursa'da hesaba itiraz eden bir kişi büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı tutuklandı. Olay yerindeki bir kişi de yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 19:28 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:28
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        Hesaba kızıp kalbinden bıçakladı!
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        Bursa'nın Mudanya ilçesi hesaba itiraz eden müşteri, büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesi İsmet İnönü bulvarı üzerinde bulunan büfede meydana geldi. Büfede çay içen G.G., gelen hesap üzerine büfe sahibi Rasim Çiçek (63) ile tartışmaya başladı. Çıkan arbede sırasında G.G. (50), yere düştü.

        BIÇAĞINI ÇIKARIP KALBİNDEN BIÇAKLADI

        Duruma sinirlenen G.G., yanında getirdiği bıçağı çıkararak Rasim Çiçek'in kalbine sapladı. Olay yerinde bulunan Çiçek'in akrabası N.T. ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri büfe sahibi Rasim Çiçek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan N.T. ise ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, şüpheli G.G.'yi gözaltına aldı. G.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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