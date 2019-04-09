Herkül: Özgürlik savaşcısı filmi oyuncuları kimler? Herkül: Özgürlik savaşcısı filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon ve Macera dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, filmin detayları...

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞCISI FİLMİ KONUSU

1400 yıl önce tanrı veya insan olmayan, işkence görmüş bir ruh dünyada yürüdü. Herkül, tanrı kral Zeus’un güçlü oğluydu. Tüm hayatı boyunca acı çekti. 12 görevi ve ailesini kaybetmesinin ardından, bu karanlık yorgun ruh tanrılara sırtını döndü ve huzuru kanlı savaşlarda çarpışarak aramaya başladı.

Yıllar içinde kendisi gibi altı ruhla yakınlaştı. Aralarındaki bağın kaynağı savaşma aşkları ve ölümün nefesini enselerinde hissetmeleriydi. Bu ruhlar savaşmaya nereye gittiklerini veya neden savaştıklarını hiç sorgulamadılar. Akıllarındaki tek şey alacakları paraydı.

Dünyanın en iyi ordusuna sahip olma hedefiyle, Trakya Kralı bu paralı askerleri adamlarını eğitmeleri için tutar. Bu kayıp ruhların; acımasız ve kana susamış bir ordu eğitmeye başladıkları zaman ne kadar düştüklerini anlamalarının zamanı çoktan gelmiştir.

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞCISI OYUNCULARI

Orjinal Adı : Hercules: The Thracian Wars

Yönetmen : Brett Ratner

Oyuncular: Dwayne Johnson, Irina Shayk, John Hurt, Ian McShane, Joseph Fiennes

Türü: Aksiyon, Macera

Yapım Yılı: 2014 / ABD