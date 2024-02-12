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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Herkes Kocama Benziyor' Fişekhane’de

        'Herkes Kocama Benziyor' Fişekhane’de

        Pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten'in öyküsünü sahneye taşıyan 'Herkes Kocama Benziyor' oyunu,  21 Şubat Çarşamba günü İstanbul Fişekhane'de, 28 Şubat tarihinde ise Ankara Cermodern'de izleyici ile buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:48
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        'Herkes Kocama Benziyor' Fişekhane'de
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        Pınar Güntürk’ün çarpıcı performansıyla dikkat çeken “Herkes Kocama Benziyor”, bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten’in kimi zaman neşeli kimi zaman hüzünlü hikâyesine odaklanıyor.

        Güntürk’e Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü ”nü, Direklerarası Tiyatro Ödülleri’nde de “Tek Kişilik Ferformans” kategorisinde başarı getiren oyun, bir kadının kendini var etme mücadelesini, kavgalarını, heveslerini, öfkelerini ve dönüşümünü aktarıyor.

        Bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten, kurulduğu makamında birer birer anlatıyor. Buraya nasıl 'düştüğünden', onu terk eden kocasından, kederinden, hevesinden, çok sevdiği pavyonda çalışan diğer ahbaplarından ama en çok da öfkesinden. Geçmişte tanımlayamadığı, anlamına parça parça ulaştığı o öfke bir gün tuvaletin buzlu camı gibi kırıldığında, bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.

        21 Şubat’ta İstanbul Fişekhane, 28 Şubat’ta da Ankara Cermodern’de izleyici ile buluşacak oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Fişekhane
        #Herkes Kocama Benziyor
        #tiyatro
        #Biletinial
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