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Herkes evli sanıyordu! Fenerbahçe'nin yıldız ismi Arina Fedorovtseva'nın taktığı yüzüğün sırrı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin gözde sporcularından Arina Fedorovtseva, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. 18 yaşındaki yıldız ismin parmağında görülen yüzük ise, son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarının "Arina Fedorovtseva evli mi?" şeklinde sorular sormasına yol açtı. İşte yanıtı...

Giriş: 17.11.2022 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fenerbahçe'nin oyuncularından Arina Fedorovtseva, başarılı sporculuk kariyerinin yanında güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü isim bir süredir parmağında bulunan yüzük sebebiyle araştırılıyor. 

  • Arina Fedorovtseva, geçtiğimiz gün oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçından sonra Rus basınına açıklamalarda bulundu. Konuşma içerisinde parmağında bulunan yüzüğünde anlamını söyleyerek kafalardaki soru işaretlerine nokta koydu.

  • "AİLEME ÇOK SICAK DAVRANDI"

    Arina Fedorovtseva ilk olarak Fenerbahçe ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi ve Ali Koç hakkında konuştu. Yıldız isim, Koç'un Kazan'a geldiğini belirterek "Kazan'a geldi ve ailemle görüştü, ikna etmek için özel uğraş gösterdi. Bir başkan olarak kendisini farklı bir konuma koymuyor. Aileme karşı çok sıcak davrandı'' dedi.

  • VAKIFBANK - FENERBAHÇE MAÇI HAKKINDA KONUŞTU

    Rus sporcu 29 Ekim'de kazanılan şampiyonluk maçı hakkında ise şu cümleleri kurdu: “O gün kazanmak sadece bir prensip meselesi değildi, Türkiye için en önemli tarih. Akşam saatlerinde bölgemizin en popüler caddesi olan Bağdat caddesi insanlarla doldu. Şampiyonluk kutlaması milli bayramla çakıştı. Atmosfer inanılmazdı. Fenerbahçe bölgesindeki insanların kulüplerini ne kadar fanatik bir şekilde desteklediklerini anlamalısınız. Onlar için hayat bu. Ve sadece futbol ilgi çekici diye bir şey yok: basketbol, voleybol, bazı bireysel sporlar...onlar tüm Fenerbahçe hattının taraftarı'' 

  • YÜZÜĞÜN SIRRI ORTAYA ÇIKTI!

     

    Sosyal medyadan sık sık mesajlar aldığını söyleyen Arina Fedorovtseva, ''Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu yazıyorlar, kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul'a geldiğimden bu yana çok sayıda evlenme teklifi aldım. Bu teklifler yüzünden ailemin bana verdiği yüzüğü yüzük parmağıma takmaya başladım'' şeklinde konuştu.

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