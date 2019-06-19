Herhangi bir nasıl yazılır?

Herhangi bir söz öbeği birleşik mi, ayrı mı yazılır? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

HERHANGİ BİR Mİ, HERHANGİBİR Mİ, HER HANGİ BİR Mİ?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, Herhangi bir şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Yani Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "herhangi bir"dir.