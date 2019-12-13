Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitleyen Hercai Dizisinin oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Hercai dizisinin konusu nedir? Hercai oyuncuları kimler? Dizi ve oyuncuları hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

Hercai Dizisi Hangi Gün Ve Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Hercai Dizisi ATV ekranlarında Cuma günü saat 20:00 ile 23:30 arasında yayınlanmaktadır.

Hercai Dizisinin Yapımcısı Yönetmeni Senaristi Kimlerdir?

Hercai dizisinin yönetmen koltuğunda Cemal Şan otururken yapımcılığını ise Mia Yapım üstleniyor. Hercai dizinin ilk sezon senaristliğini Eda Tezcan yaptı. Hercai dizisinden ayrılan senarist Eda Tezcan'ın yerine ise daha önce Gümüş, Karadayı, Lale Devri ve son olarak Kalbim Yangın Yeri gibi güçlü dizilerin senaristliğini üstlenen Berfu Ergenekon getirildi. Aynı zamanda dizi senaryosunu Berfu Ergenekon ile birlikte Feraye Şahin de üstleniyor

Hercai Dizisinin Konusu Nedir?

Beğeni ile izlenen Hercai dizisinin konusu intikamdan doğan imkânsız bir aşkın hikâyesini anlatıyor. Mardin Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren iki aile arasındaki intikam ateşine nispeten doğan ve ateşiyle herkesi kasıp kavuracak bir aşk hikâyesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek?

Aslanbey ailesinin veliahtı olan, Mardin Midyat’a İstanbul’dan bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder, büyük torunu Reyyan’ı da kendisine eş olarak ister. Ancak, Midyat’ın en güçlü aile reisi Nasuh Şadoğlu’nun hiçbir şeyden habersiz olarak çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır. Ona torunu Reyhan’ı verecektir ama istediği torunu değil Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlarından habersizdir. İki erkek arasındaki anlaşma her iki aile tarafından da merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Hercai ilk bölümünden itibaren, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek.

Hercai Dizisi Hangi Şehirde Çekiliyor?

Hercai dizisi il olarak medeniyetler şehri olan Mardin Midyat’ta çekiliyor. Dizinin çekildiği konak ise bir zamanlar Sıla isimli dizinin çekildiği ve isminin Sıla Konağı olarak kaldığı konakta çekiliyor. Hercai dizisinin çekildiği eşsiz güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken konak aynı zamanda Midyat Konuk Evi müzesi olarak ta biliniyor. Ülkemizin kültür merkezlerinden birisi olan Mardin’de çekimlerine başlanan dizinin Mardin ili Midyat ilçesinde devam eden çekimler zaman zaman başka illerde de çekimler gerçekleşecek. Dizideki köprü sahneleri ise Malabadi köprüsünde çekildi. Mardin ili dışında ayrıca yakında Antep ve İstanbul gibi şehirlerde de çekilecek olan dizinin manzaraları ve çekimde sergilenen yerleri oldukça merak konusu olarak ilgi çekmeyi başardı.

Hercai Dizisine Halkın Tepkisi Nasıl Oldu?

Hercai dizisinde ağır yaşanan dram ve duygusal aşk sahneleri dizi severler tarafından epey beğenildi ve bir sonraki bölümü merakla beklenirken diziden beklenen reytingler istenen orana ulaşmış görülüyor. Fakat dizideki anlatılan temada ve birçok sahnede özellikle Mardin ve Midyatlılar başta olmak üzere birçok halkın tepkisine maruz kaldı. Kanalların yayınladığı dizide reyting rekoru kırma uğruna yörenin ve halkın kutsal bildiği maddi manevi değerleri böylesine ucuzca maddi menfaatler için ayaklar altına alarak feda eden bu tür film, dizi ve film ekibinin, haklı olarak hoşgörü diyarı olarak ünlenen Mardin'in Örf ve adetlerinin yanlış tanıtımın yapılarak uluslararası kamuoyundaki Mardin imajını zedelediği belirtildi. ayrıca yurt içinde de gerginliklere sebebiyet verebilmekte ve yıllardır büyük bir çaba sonucu oluşturulmaya çalışılan Mardin imajına ters düşen ve Mardinlilerin haklı tepkilerine neden olan senaryonun mutlaka değiştirilmesini eğer değiştirilmez ise dizinin yayından kaldırılması Mardinliler tarafından talep ediliyor..

Yayınlandığı günden itibaren büyük başarılar yakalamayı başaran Hercai dizisi, Mardin’in Kızıltepe ilçesi Çevre Gönüllüleri Deneği Başkanı Memduh Çakar, ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Hercai dizisi için şikâyette bulundu.

Çakar’ın şikâyet gerekçesinin ise dizinin, Mardin’de örf ve adetlerin yanlış tanıtıldığı ve bölge imajının zedelendiği yönünde olduğu öğrenildi. Memduh Çakar bundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve aynı zamanda diziye de Türkiye’nin dört bir yanından tepkiler geliyor şikâyetler söz konusu.

Diğer bir iddiaya göre de, eğer Başsavcılık davayı haklı bulursa Hercai dizisinin yayından kaldırılmasına ve aynı zamanda ATV, dizi yapımcısı ve senaristi de dizi sebebiyle ceza alabilme durumu söz konusudur.

Hercai Dizisi Ne Zaman Final Olacak?

2019 yaz dönemi ile Mia yapım imzasıyla ATV ekranlarına gelen Hercai dizisi için 25 bölümlük sözleşme yapıldı. Geçtiğimiz sezonda 15 total reyting seviyelerine erişmeyi başaran Hercai dizisinde 2 yayın döneminde reytinglerde düşüş yaşamaya başlayınca kanal ve yapım şirketi de telaşa girmiş durumda.

Yayıncı kurum olarak ATV ile Mia yapım arasında 25 bölümlük sözleşme yapıldığı için dizinin reytinglerde düşüş yaşamasıyla birlikte 25. bölümde ekranlara veda edebileceği konuşuluyor. Dizinin gerileyen reyting rakamlarının 25. bölümde final yapabileceği iddialarını güçlendiriyor. Hercai dizisinin reytingleri 2. sezonda neden düştü? Hercai dizisinin hikayesinin ilk sezonda anlaşılması büyük bir dengesizlik yarattı. Mekanlar ve oyuncuların kaliteli olması ilgiyle takip edilirken; kaçırma, konak basma vs. sahnelerin tekrar etmesi izleyicileri sıkmaya başladı.

Hercai Dizisi Oyuncu Kadrosu