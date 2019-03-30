30 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hercai dizisinin ilk bölümünde Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin'in seslendirdiği 'Hoşgeldin'adlı şarkı diziseverler tarafından en çok aranılanlar arasında yerini aldı. Mardin Midyat'ta çekimleri yapılan ATV ekranlarının taze dizisi Hercai farklı konusu ile izleyicisinin beğenisini kazandı. Dizide jenerik müziği Hoşgeldin ise Youtube'da en çok dinlenen parçalardan biri oldu. İşte Hoşgeldin Hercai şarkısı ve sözleri...
HOŞGELDİN HERCAİ ŞARKISI
Sözü ve müziği Hüsnü Arkan'a ait olan Hoşgeldin şarkısının sözleri şöyle;
Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin
Ah ışıklar içinde kaldım, yandım efendim
Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar
Tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımız dar
Sen bana geç geldin, ben sana erken
Tutuşsun gün, yansın geceler, vaktimiz varken
Bugün günlerden güzellik, sefa geldin, hoş geldin
Ah bu yağmur yalnızlığımmış, dindim efendim
Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar
Tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımız dar
Sen bana geç kaldın, ben sana erken
Soyunsun gün, sarsın geceler, vaktimiz varken
HERCAİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
“İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi”
Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi?
Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.
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