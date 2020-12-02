Hercai 50. yeni bölüm fragmanı

Hercai dizisi 49. son bölümüyle bu akşam bir kez daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Büyük heyecanın yaşandığı son bölüm sonrası 50. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı!



HERCAİ 49. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyyan’a olan saplantılı aşkı nedeniyle onu kaçırmak isteyen Aslan, Hazar’ı vurmuş, son anda yetişen Mahfuz tarafından kendisi de vurulmuştur. Hazar’ı hayatta tutmak için var gücüyle çabalayan Reyyan ve Miran ise perişandır.

Babasının Hazar olduğu bilgisini henüz sindiremeyen Miran şimdi bir de onu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır. Aslanbeyler, Füsun Aslanbey’in gelişiyle yeni düzene alışmaya çalışırken konağa gelen haber karşısında bir kez daha yıkılırlar. Azize ise artık sadece Şadoğulları’nı değil Füsun’u da karşısına alacaktır.

Babasının Miran’la ilgili planlarını öğrenen Cihan harekete geçerken Nasuh, Azat’a Azize hakkında öğrendiği her şeyi anlatır. İçinde bulundukları zor günlerden sevdalarına ve birbirlerine tutunarak, el ele geçmeye çalışan Reyyan ve Miran öğrendikleri büyük haber karşısında gözyaşlarına boğulurlar.

Artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünen Azize ise Nasuh’u çiftliğe çağırır, bir yandan da korkunç planını gerçekleştirmek için Mahmut’a emir verir. Hazar ve Aslan yaşayacak mı? Reyyan ve Miran ne öğrendiler? Azize, Nasuh’la neden buluştu?

HERCAİ 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI