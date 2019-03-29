Hercai, heyecan dolu 3. bölüm ile seyircileri ekranlara kilitlemeyi başardı. Hercai 3. son bölümde Reyyan babasına olanlarda suçu olmadığını söylese de Hazar, babasına dönerek Miran'ı bulup ardından Reyyan'a tüm yaşattıklarını ödeteceğini söylüyor. Miran'ın dedesi ise yaptıkları namussuzluğun cezasının ölüm olduğunu söylüyor. Miran, tüm çabasına rağmen Reyyan'ı kurtaramıyor. İşte, Hercai 3. son bölüm özeti ve 4. bölüm fragmanına dair detaylar...

HERCAİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai ekranlara gelen heyecan dolu 3. son bölümünün ardından dizinin sevenleri 4. bölüm fragmanını merakla bekliyordu fakat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

“Kalbim soğumadı annem, bir yarısı hala sıcak…”

İntikam ateşiyle inşa edilen evlilik, Aslanbey ailesinin planladığı gibi son bulmuş, Miran, Reyyan'ı ertesi gün terk etmiştir. Bu acıyı kaldıramayan Reyyan, Miran'la ilk gecesini yaşadığı kulübeyi ateşe verir. Reyyan, acı dolu yaşantısına intihar ile son vermek istiyor. Miran, aldığı intikamın haberini vermek için annesinin mezarına gider. İçinin soğumadığını itiraf eden Miran, Reyyan'a yaşattığı acıyı unutmaya çalışır. Yanan kulübenin haberini Fırat'tan duyan Miran, bu intikam savaşında suçu olmayan Reyyan'ı o halde mi bırakacak? Yıllardır nikahlı kocası Miran'ın kendisini sevmesini bekleyen Gönül, sonunda bu mutluluğa kavuşabilecek mi? Azat'ın silahından çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle hastaneye kaldırılan minik Gül hayata gözlerini mi yumacak?