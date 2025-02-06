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        Haberler Bilgi Yaşam Her türü bir diğerinden daha farklı özelliğe sahip olan arılarla ilgili şaşırtıcı gerçekler!

        Arılarla ilgili duyduğunuzda şaşıracağınız bilgiler nelerdir?

        Dünya üzerinde binlerce farklı türü olan, çalışkanlığı ve üretkenliği ile bilinen arılar, çizgi film ve masallara konu olmanın yanı sıra yaşam döngüsünde de çok kritik bir öneme sahiptir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:30
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        Arıların 'vızz' sesi nereden geliyor?
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        Dünya üzerindeki binlerce türü ile yaşamın çeşitliliği ve devamı yönünde büyük katkılar sunan arılar, sadece bal üretmekle kalmayıp tozlayıcı görevi görerek tabiat içinde de doğal döngüyü sağlamada yardımcı olurlar.

        ARILAR HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

        1. Meyve, sebze ve kahve de dahil olmak üzere yediğimiz gıdanın yaklaşık üçte biri arılar tarafından tozlaştırılıyor.

        2. 20.000'den fazla belgelenmiş arı türü vardır. Bunların arasında batı bal arısı en kalabalık olanıdır ve yalnızca 500-600 türü iğnesizdir.

        3. Bal arıları kanatlarını aklınızın alamayacağı kadar hızlı çırpıyorlar. Bir bal arısı saniyede 230 defa kanat çırpıyor. Duyduğunuz “vızzz” sesi de işte bu hızla çırpılan kanatlardan çıkıyor.

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        4. Sadece dişi arıların iğneleri vardır. Bal arıları herhangi birini ya da bir şeyi soktuktan sonra ölürler.

        5. Arılar kış aylarında kovanlarından çıkmaz ve yaz boyunca biriktirdikleri balı yiyerek yaşamlarına devam eder; kraliçe arıyı ve kendilerini sıcak tutmak için sıkı bir küme oluştururlar.

        6. Bal arılarının 6 bacağı var. 2 bitişik gözleri başlarının yanında; 3 tekil gözleri ise başlarının üzerinde. Bunun yanında 2 çift kanatları, bir nektar keseleri ve bir de mideleri var.

        7. Kuzey Amerika'daki arı türlerinin yaklaşık %90'ı yalnız yaşar.

        8. Bal arılarının iletişim kurmak için yaptıkları dansa "kuyruk sallama dansı" adı veriliyor.

        9. Şaşırtıcı bir şekilde, arıların çiçeklerden nektar almak için kullandıkları dilleri vardır. Ayrıca dillerini kendilerini ve diğer arıları temizlemek için kullandıkları da bilinmektedir.

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        10. Bir bal arısı yaşamı boyunca yaklaşık 20.000 çiçeği ziyaret eder.

        11. Bir bal arısı kovanındaki sadece birkaç yüz arı erkek arıdır. Gerisi tozlaşmayı sağlayan dişi işçilerdir.

        12. Arıların bulunmadığı tek kıta Antarktika'dır . Bunun nedeni, elbette, sert soğuk hava koşulları ve bitki veya tatlı su eksikliğidir.

        13. Arılar, yaklaşık 65 milyon yıl önce, dinozorların neslinin tükenmeye başladığı dönemde, sokucu eşek arılarından evrimleşmiştir.

        14. İspanya'da bulunan antik mağara resimlerine göre , MÖ 15.000 yılı gibi erken bir tarihte arıları uyutmak için duman kullanılıyordu.

        15. Arıcılığı organize eden ilk uygarlık, yaklaşık 4.500 yıl önce başlayan eski Mısırlılar'dır.

        16. Bal arısı kovanları 1622 yılında Avrupalı ​​yerleşimciler tarafından Virginia'ya getirildi. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ilk bal arılarıydı.

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        17. Sosyal arıların aksine, yalnız yaşayan arıların sokma olasılıkları çok daha düşüktür çünkü koruyacakları bir kovanları yoktur.

        18. Himalaya dev bal arısı, 3 cm uzunluğunda en büyük bal arısı türüdür. Himalaya dev bal arılarının tek bir yuvasının 60 kilogram kadar bal içerdiği bilinmektedir.

        19. Bal arılarının 170 koku alıcısı bulunuyor. Bu sayede sizin kokusunu dahi alamadığınız çiçeklerden o lezzetli balları üretiyorlar.

        20. İlkbahar ve yaz boyunca işçi arılar tam anlamıyla düşene kadar kendi kendilerine çalışırlar. Yaşam süreleri sadece 4-6 haftadır.

        Kaynak: thefactsite/greenpeace

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