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        Haberler Yemek Yapma Her mevsim sofraların yıldızı! Evde kolaylıkla yapabileceğiniz tam ölçüsünde terbiyeli sulu köfte tarifi!

        Her mevsim sofraların yıldızı! Evde kolaylıkla yapabileceğiniz tam ölçüsünde terbiyeli sulu köfte tarifi!

        Yavaş yavaş soğuyan havalarda sofralarınıza sıcacık bir dokunuş eklemek istiyorsanız, terbiyeli sulu köfte tam size göre! Bu geleneksel Türk yemeği, limon ve yumurtayla hazırlanan terbiyesiyle damaklarda iz bırakıyor. Hem besleyici hem de pratik bu tarifle sevdiklerinize lezzet dolu anlar yaşatabilirsiniz. İşte tarifin detayları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 17:10 Güncelleme: 12.10.2024 - 17:10
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        • 1

          Her mevsim rahatlıkla yapabileceğiniz, kolay hazırlanışı ve muhteşem lezzetiyle terbiyeli sulu köfte, sofraların baş tacı olacak. Limonlu terbiyesiyle klasik sulu köfteye farklı bir tat katan bu tarifin detaylarını sizin için derledik. İşte detaylar!

        • 2

          MALZEMELER

          350 gram orta yağlı kıyma

          3 yemek kaşığı pirinç

          2 adet orta boy patates

          2 adet havuç

          2 küçük soğan

          2 yemek kaşığı un

          1 adet yumurta sarısı

          Yarım limon suyu

          2 yemek kaşığı zeytinyağı

          Tuz

          Karabiber

          Süslemek için maydanoz

        • 3

          HAZIRLANIŞI: KÖFTELERİ HAZIRLAYIN

          İlk olarak, kıymayı geniş bir yoğurma kabına alın. Üzerine rendelediğiniz soğanı ekleyin, ancak soğanın suyunu elinizle sıkarak çıkarmayı unutmayın. Yıkanmış ve süzülmüş pirinç, tuz ve karabiberi de ekleyip, kıymayı iyice yoğurun. Karışım kıvam aldığında, küçük parçalar kopararak köfteleri elinizle yuvarlayın.

        • 4

          SEBZELERİ PİŞİRİN

          Patates ve havuçları soyup, küp şeklinde doğrayın. Tencereye alın ve zeytinyağı ile hafifçe kavurun. Kavurduğunuz sebzelerin üzerine yaklaşık 1 litre su ekleyip, 5-6 dakika kaynamaya bırakın. Sebzeler hafif yumuşadığında, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

        • 5

          KÖFTELERİ EKLEYİN

          Hazırladığınız köfteleri una bulayın ve kaynayan sebzeli suyun içerisine dikkatlice ekleyin. Köftelerin dağılmaması için karıştırmadan kaynamaya bırakın.

        • 6

          TERBİYEYİ HAZIRLAYIN

          Bir kasede limon suyu ve yumurta sarısını iyice çırpın. Bu karışıma, kaynayan yemekten 3-4 yemek kaşığı suyu azar azar ekleyerek ılımasını sağlayın. Ilıyan terbiyeyi yavaşça tencereye ilave edin ve yemeği karıştırın. Bu sayede terbiyenin kesilmesini önlemiş olursunuz.

        • 7

          SON DOKUNUŞ

          Tuzu ve ince doğranmış maydanozu ekleyip, birkaç dakika daha kısık ateşte kaynatın. Yemeğiniz servise hazır!

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