Her mevsim sofraların yıldızı! Evde kolaylıkla yapabileceğiniz tam ölçüsünde terbiyeli sulu köfte tarifi!

Her mevsim rahatlıkla yapabileceğiniz, kolay hazırlanışı ve muhteşem lezzetiyle terbiyeli sulu köfte, sofraların baş tacı olacak. Limonlu terbiyesiyle klasik sulu köfteye farklı bir tat katan bu tarifin detaylarını sizin için derledik. İşte detaylar!