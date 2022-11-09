Her başarının ardında Atatürk'ün izi var

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10 Kasım 1938... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı tarih. O tarihten bu yana 84 yıl geçti, en büyük eseri Cumhuriyet dimdik ayakta.

Bu büyük eser kadar değerli manevi mirası da onun sözleri. Onun sözlerini şiar edinenler başarıya ulaşıyor.

Örnekleri saymakla bitmez ama yakın zamana bakmak bile bunun kanıtı.

İşte bu videoda başarılarıyla bizi gururlandıran isimlere Atatürk'ün nasıl ilham verdiğini bir kez daha görüyoruz.