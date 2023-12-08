Hepimizin yaşadığı günlük problemlere harika bir çözüm bulan kişiler
Küçük problemler bazen o kadar rahatsız edici olabilir ki! Ancak çözüm için yaratıcı bir bakış açınız varsa hem eğlenir hem de hayatla daha kolay başa çıkabilirsiniz.
- 1
“Bulaşık makinenizin kapağı açılmaya karar verdi ve gerekli parçalar 10 gün sonra gelecek."
- 2
"Sos kabının kapağını her zaman cipsler için küçük bir tabak olarak kullanırım."
- 3
Köpeğiniz kardan hoşlanmıyorsa kolay bir hamleyle ona bir alan ayırın.
-
- 4
“Böylece şişeler artık alışveriş sepetinizde serbestçe dolaşmayacak. Rica ederim!"
- 5
Süpürgenizi değiştirmeden önce uçlarını kesmeyi deneyebilirsiniz.
- 6
"Elinizde artık leke veya kurşun olmayacak."
-
- 7
“4 adet lastik bant alın ve sabit disk sürücünün kaymasını önleyin.”
- 8
“El havlularınızın kayıp yere düşmesini önlemek için klips kullanın.”
- 9
"Bu salgın sırasında kendi saçınızı mı keseceksiniz? Arka ve yanlara ulaşabilmek için iki ekran arasında bir konferans görüşmesi ayarlayın."
-
- 10
"Noel ışıklarınızı kartona sarın. Gelecek yıl artık kabloları çözmek yok."
- 11
"Duş perdesi kancaları, tatil ışıklarını perdelere asmak için harikadır."
- 12
“Soğuk havalarda dar ceplerinizde anahtarlarınızı aramaktan nefret mi ediyorsunuz? Anahtarlığı parmağınıza takın ve hızlı ve kolay erişim için eldiveni üzerine giyin."
Kaynak: Reddit
-