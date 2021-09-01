Hentbolhaber.net’in organize ettiği 2020-2021 Sezonu ‘Hentbolun En’leri ödül töreni düzenlendi. İzmir Ramada Encore Otel by Wyndham‘da düzenlenen ödül töreninde, daha önce jüri tarafından belirlenen ve hentbol severlerin oylarıyla seçilen ‘en’ler plaket ve ödüllerini aldı.

Organizasyonda Habertürk TV Spor Servisi Özel Ödüle layık görüldü. Ödülü Habertürk TV Spor Müdürü Emin Çağlar aldı.