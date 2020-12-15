Galatasaray'ın devre arası transferi için adı anılan isimlerden birinin Henry Onyekuru olduğu söyleniyordu. Henry Onyekuru furtbolseverler tarafından merak ediliyor. Henry Onyekuru kimdir? Henry Onyekuru nereli? Henry Onyekuru hangi takımda?

HENRY ONYEKURU KİMDİR?

Tam adıyla Henry Chukwuemeka Onyekuru 5 Haziran 1997 tarihinde Nijerya'da doğdu. 23 yaşındaki Nijeryalı millî futbolcudur Henry Onyekuru forvet pozisyonunda görev almakta olup Ligue 1 takımlarından Monaco'da forma giymektedir.

HENRY ONYEKURU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2015-2017 Eupen

2017-2019 Everton

2017-2018 → Anderlecht (kiralık)

2018-2019 → Galatasaray (kiralık)

2019- AS Monaco

2020 → Galatasaray (kiralık)