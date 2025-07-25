Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Henry Onyekuru: Futbola tekrar dönebilmek için Gençlerbirliği’ndeyim! - Gençlerbirliği Haberleri

        Henry Onyekuru: Futbola tekrar dönebilmek için Gençlerbirliği’ndeyim!

        Gençlerbirliği, İlhan Cavcav Tesisleri'nde basına açık bir antrenman gerçekleştirdi. Başkent ekibinin yeni transferi Henry Onyekuru, "Futbola tekrar dönebilmek için Gençlerbirliği'ni tercih ettim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 21:47 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Futbola tekrar dönebilmek için Gençlerbirliği'ndeyim!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlerbirliği’nde yeni transferler Henry Onyekuru, Yunan stoper Dimitrios Goutas ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teknik Direktör Eroğlu, hazırlık maçlarında karşılaştığı Karagümrük ve Tractor FC maçlarını değerlendirdi. Eroğlu, oynanan maçlarla kadro kalitesini ölçme fırsatı bulduklarını ifade ederek "Bu maçların sonucunda kendi takımımızın mevcut durumunu, taktiksel anlamda çalıştıklarımızın ne kadarını sahaya yansıtabildiğimizi görme fırsatı bulduk. Aynı zamanda kadro kalitemizin yeterliliğini değerlendirerek çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendirme imkânı elde ettik” diye konuştu.

        "SÜPER LİG’E MORALLİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

        Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, TSYD Ankara Kupası finalinin Süper Lig için son ve ciddi bir hazırlık maçı olacağını kaydetti. Eroğlu, TSYD Kupası’nın, çok değerli bir organizasyon olduğunu belirterek, “ Süper Lig öncesi için önemli bir hazırlık fırsatı. Başkent Ankara'nın iki köklü ve güzide kulübünün karşı karşıya gelmesi de ayrı bir anlam taşıyor. Önümüzdeki günlerde oynanacak bu maç, bizim için son hazırlık karşılaşması niteliğinde olacak. Bu maçtan hem iyi bir oyun hem de iyi bir skorla ayrılıp Süper Lig’e moralli bir şekilde girmeyi hedefliyoruz” dedi.

        HENRY ONYEKURU: TAM PERFORMANS İÇİN 1-2 HAFTAYA İHTİYACIM VAR

        Geçen seneden itibaren Gençlerbirliği’ni takip ettiğini ifade eden Onyekuru, “Nasıl bir oyun oynadıklarını gördüm. Yeni hoca (Hüseyin Eroğlu) geldikten sonra farklı bir görünüme büründüler ve sonunda şampiyon oldular. Geçen sezonu sakatlıklarından dolayı az oynayarak geçirdim. Yeni bir kulüpte oynamak istiyordum. Gençlerbirliği’nin de yeni bir projesinin olduğunu öğrenmiştim. Bu da benim için burayı daha çekici bir hale getirdi. Hiçbir kulüple görüşmeden buraya geldiğimi söyleyebilirim. Hocanın geçen sezon oynattığı futbol beni buraya çekti. Burada oynarsam faydalı olabileceğimi düşündüm. Hocamızla istişare ederek sol kanatta oynamayı tercih ettiğimi söyledim. Buraya gelme sebebim tekrar futbola dönmek. Buraya geldiğim andan itibaren olumsuz bir şey görmedim. Her şey yolunda. Fiziksel olarak şuanda yüzde 70 hissediyorum diyebilirim. 1 ya da 2 haftaya ihtiyacım var. Galatasaray’ın kalbinde farklı bir yeri var. Gençlerbirliği’nin yeni üyesi olarak o maçta elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerinde bulundu.

        DIMITRIOS GOUTAS: TAKIMIMA NEREDE FAYDALI OLURSAM ORADA GÖREV ALABİLİRİM

        Takımın defansif anlamda önemli transferler yaptığını kaydeden Goutas ise, “Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Tabii ki takımımızın böyle bir yol izlemesi önemli. Futbolda eğer gol yemezseniz gol atma şansınız her zaman var. Bu nedenle takımda iyi bir yol izleniyor. Sağ ayaklı olduğum için sağ stoper oynuyorum. Birçok maçta da sol stoper oynadım. Takımıma nerede faydalı olursam orada görev alabilirim. Türkiye Lig’de Sivasspor’da oynadığım için arkadaşlarımdan dolayı ligi takip ettim. Çok çekişmeli ve mücadeleci bir lig. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Çok sıkı çalışıyorum diyebilirim. Birkaç defa dışarı çıktım Ankara güzel bir şehir her şey iyi görünüyor. Umarım başarılı oluruz ve bu şehrin tadını daha fazla çıkartırız” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Antalya'da yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Antalya'da yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Kritik komisyonun ismi ne olacak?
        Kritik komisyonun ismi ne olacak?
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        "Bu formayı giymek büyük onur!"
        "Bu formayı giymek büyük onur!"
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Habertürk Anasayfa