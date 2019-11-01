'Bu kadar da olmaz' dedirten kazalar...

01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’nin, bazılarını ilk kez izleyeceği bu kazalar, sürücülerin hemzemin geçişleri sırasında dikkat, sabır ve özeninin hayati önemini ortaya koyuyor.
BİRİNCİ KAZA: 14 Ocak 2016 tarihinde Çerkezköy-Kapıkule arasında sefer yapan yük treni, flaşörlü-çanlı ve otomatik bariyer sistemli hemzemin geçitten geçişi sırasında saat 19:35’te bir araçla çarpışmtı. Sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
İKİNCİ KAZA: 2 Haziran 2016’da Karabük-Zonguldak seferini yapan yük treni, Ahatlı Köyü mevkiinde hemzemin geçitten geçerken saat 01:33’te, bir otomobille çarpıştı. Otomobilde bulunan 27 yaşındaki sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi’nde aynı gün yaşamını yitirdi.
Ön yolcu koltuğunda oturan sürücünün 50 yaşındaki kayınpederi kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin arka koltuğunda oturan sürücünün eşi 24 yaşında ve 1.5 aylık oğlu ağır yaralı olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.
ÜÇÜNCÜ KAZA: 5 Temmuz 2016 tarihinde Afyon-Denizli seferini yapan yolcu treni, Bozkurt-Kaklık İstasyonları arasında bulunan hemzemin geçitten geçerken saat 17:18’de, Afyon istikametinden gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Araçta seyahat eden aynı aileden 41 yaşındaki sürücü, sürücünün 42 yaşındaki eşi ile 15 ve 16 yaşlarındaki 2 oğlu kaza yerinde hayatını kaybetti.
DÖRDÜNCÜ KAZA: 4 Ağustos 2019’da Mersin’den hareket edip İskenderun’a giden yolcu treni, saat 09:20’de Erzin-Karabasamak arasında kontrolsüz hemzemin geçit içindeki traktörle çarpıştı. Traktör sürücüsü hayatını kaybetti ve traktör üzerinde bulunan yolcu yaralandı.
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