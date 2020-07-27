Hemşirelik taban puanları üniversite tercihleri yapmak isteyen adaylar için merak konusu. Hemşire olmak isteyen adaylar "hemşirelik taban puanları devlet üniversiteleri" sıralamalarına göre tercih işlemlerini yapacaklar. Hemşirelik taban puanları 2020 açıklandı mı? İşte en son açıklanan taban puanları...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Sınav sonuçları "sonuc.osym.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2020

2019 Hemşirelik taban puanları daha önce ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Adaylar bu puanlara göre değerlendirme yapabilirler. Hemşirelik taban puanları 2020 ise henüz açıklanmadı.

YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN>>>TERCİH KILAVUZU 2020

Üniversite Bölüm Adı Puan

Türü

2019

2018 Kont.

2019

2018

2017

2016 Yer.

2019

2018

2017

2016 Başarı

Sırası

2019

2018

2017

2016 Taban

Puanı

2019

2018

2017

2016 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Burslu) (4) SAY 7+0

7+0

7+0

7+0 7

7

7

7 130.066

119.000

96.809

106.000 334,94010

325.62283

372,11682

395,25884 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%75 İndirimli) (4) SAY 7+0

7+0

7+0

7+0 7

7

7

7 170.077

173.000

157.693

128.000 309,58238

291.4934

332,85256

378,95091 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%50 İndirimli) (4) SAY 7+0

7+0

7+0

7+0 7

7

7

7 209.465

201.000

202.925

207.000 290,85636

278.84677

311,91003

335,46948 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Ücretli) (4) SAY 49+0

49+0

49+0

49+0 49

49

49

49 395.595

372.000

373.043

391.000 239,20752

233.13705

266,27835

283,04856 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 8+0

8+0

8+0

7+0 8

8

8

7 60.807

65.900

59.585

58.500 405,05721

380.42238

384,46321

385,09872 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 30+0

30+0

30+0

30+0 30

30

30

30 69.925

77.900

66.675

72.500 393,45484

365.42333

375,53263

366,01593 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 200+5

200+5

200+5

200+5 205

205

205

205 79.598

82.000

71.206

67.700 381,95272

360.69043

370,03220

372,22660 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 10+0

15+0

13+0

15+0 10

15

13

15 87.222

86.400

67.660

59.900 373,36272

355.88412

374,26112

383,10988 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 12+0

12+0

12+0

12+0 12

12

12

12 88.454

94.100

72.972

73.800 372,16163

347.75963

367,92336

364,41345 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 180+5

180+5

180+5

180+5 185

185

185

185 92.436

98.800

87.363

82.900 367,93405

343.21079

351,65281

353,14409 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 5+0

5+0

5+0

4+0 5

5

5

4 92.931

98.300

80.578

74.300 367,41298

343.70612

358,97550

363,83140 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 5+0

4+0

4+0

6+0 5

4

4

6 97.704

96.900

85.348

75.900 362,73670

344.98311

353,79882

361,67494 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 220+6

220+6

250+7

250+7 226

226

257

257 98.830

107.000

92.864

90.700 361,63192

335.66398

345,92201

343,97184 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu (DİYARBAKIR)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 100+3

80+2

80+2

60+2 103

82

82

62 103.621

105.000

104.608

97.000 357,02676

337.10141

366,20044

402,47606 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 220+6

220+6

220+6

220+6 226

226

226

226 106.052

113.000

99.003

92.500 354,85085

330.76825

339,88918

341,99906 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 9+0

8+0

7+0

7+0 9

8

7

7 109.103

104.000

81.922

78.800 352,05077

337.71592

357,49020

358,01920 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(İngilizce)(Burslu) (4) SAY 7+0

7+0

7+0

7+0 7

7

7

7 109.639

114.000

83.255

84.900 351,59461

329.61245

356,02990

350,65710 EGE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 280+7

290+8

290+8

290+8 287

298

298

298 112.758

119.000

99.927

92.700 348,84837

325.42497

339,00603

341,75193 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 3+0

3+0

4+0

3+0 3

3

4

3 114.764

133.000

108.850

116.000 347,08869

315.41692

330,70210

318,12560 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(İngilizce)(Burslu) (4) SAY 15+0

—

—

— 15

—

—

— 115,403

—

—

— 346,53681

—

—

— MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 220+6

220+6

220+6

220+6 226

226

226

226 116.950

125.000

102.406

95.100 345,19617

321.37525

336,61888

339,06412 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 140+4

120+3

120+3

120+3 144

123

123

123 120.408

127.000

109.950

102.000 342,37554

319.69626

329,71553

331,67976 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 220+6

240+6

250+7

250+7 226

246

257

257 121.113

129.000

107.574

101.000 341,80790

318.01076

331,83695

332,58230 SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 5+0

7+0

7+0

7+0 5

7

7

7 121.789

164.000

121.220

123.000 341,28612

296.33694

320,07304

311,78939 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 120+3

125+4

125+4

125+4 123

129

129

129 122.854

132.000

112.238

106.000 340,43910

316.32774

327,66819

327,69254 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 80+2

80+2

80+2

60+2 82

82

82

62 123.019

133.000

107.608

103.000 340,32993

315.20526

331,81521

330,56944 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 4+0

4+0

4+0

4+0 4

4

4

4 123.728

129.000

104.750

88.800 339,79253

318.29724

334,43817

346,12584 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 8+0

7+0

6+0

6+0 8

7

6

6 124.849

130.000

103.044

111.000 338,91466

317.41152

336,01814

322,74480 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAMSUN)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 126.377

134.000

114.216

110.000 337,76343

314.78288

325,95748

324,20889 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANTALYA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 200+5

200+5

200+5

200+5 205

205

205

205 126.797

133.000

110.182

104.000 337,46179

315.29087

329,49344

329,62739 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Burslu) (4) SAY 9+0

8+0

8+0

7+0 9

8

8

7 127.437

111.000

79.017

78.600 336,96740

331.73389

386,77600

418,43653 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 4+0

4+0

4+0

0+0 4

4

4

0 128.203

129.000

104.337

— 336,38012

317.85921

334,80866

180,00000 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 5+0

5+0

5+0

0+0 5

5

5

0 128.252

139.000

115.598

— 336,34012

311.24755

324,81809

180,00000 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 125+4

125+4

125+4

0+0 129

129

129

0 128.255

136.000

116.608

— 336,33867

313.16851

323,96610

180,00000 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 6+0

5+0

5+0

5+0 6

5

5

5 131.419

126.000

102.736

96.900 333,91632

320.14747

336,30661

337,05560 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 80+2

70+2

60+2

60+2 82

72

62

62 132.325

138.000

112.211

111.000 333,27916

311.78181

327,69564

323,13657 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ADANA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 170+5

175+5

175+5

175+5 175

180

180

180 132.472

137.000

116.071

112.000 333,17397

312.518

324,42605

322,35266 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(İngilizce)(Burslu) (4) SAY 4+0

4+0

—

— 4

4

—

— 134.686

148.000

—

— 331,57429

305.62235

—

— ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 8+0

8+0

8+0

8+0 8

8

8

8 135.159

141.000

111.481

112.000 331,24358

309.80768

328,37463

322,33230 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (KONYA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 160+4

160+4

160+4

160+4 164

164

164

164 136.760

143.000

116.545

108.000 330,09475

308.8984

324,02050

325,97370 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 6+0

4+0

3+0

3+0 6

4

3

3 138.074

134.000

103.605

105.000 329,15656

314.76296

335,49755

329,26532 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Burslu) (4) SAY 8+0

12+0

11+0

10+0 8

12

11

10 138.246

148.000

103.611

89.000 329,02954

305.36205

366,96120

409,32156 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 160+4

160+4

160+4

160+4 164

164

164

164 138.896

146.000

117.504

110.000 328,56691

307.12201

323,21458

323,60697 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KOCAELİ)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 90+3

90+3

90+3

0+0 93

93

93

0 138.969

146.000

127.438

— 328,52091

306.88541

314,90657

180,00000 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Burslu) (4) SAY 5+0

5+0

4+0

0+0 5

5

4

0 139.430

144.000

126.951

— 328,22323

308.11181

350,61399

180,00000 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 5+0

5+0

5+0

5+0 5

5

5

5 142.151

135.000

111.259

116.000 326,44771

313.75852

328,55692

318,26056 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (MALATYA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 160+4

160+4

160+4

160+4 164

164

164

164 143.096

149.000

123.085

120.000 325,81582

304.8213

318,46700

314,70762 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%75 İndirimli) (4) SAY 3+0

2+0

2+0

0+0 3

2

2

0 144.035

136.000

116.973

— 325,17852

313.2143

323,66004

180,00000 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Burslu) (4) SAY 8+0

10+0

10+0

11+0 8

10

10

11 145.713

151.000

119.412

130.000 324,11181

303.61342

355,61830

377,86975 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (MERSİN)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 180+5

180+5

—

— 185

185

—

— 146.337

158.000

—

— 323,68759

299.59953

—

— SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(Ankara) (4) SAY 150+4

150+4

—

— 154

154

—

— 146.819

164.000

—

— 323,39450

296.33086

—

— VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Yüksekokulu (VAN)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 90+3

80+2

80+2

80+2 93

82

82

82 147.665

152.000

144.165

138.000 322,80933

303.43657

340,20805

372,17515 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 6+0

5+0

4+0

0+0 6

5

4

0 148.783

152.000

117.725

— 322,08693

303.10216

323,04634

180,00000 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Burslu) (4) SAY 9+0

12+0

12+0

12+0 9

12

12

12 149.202

172.000

134.302

142.000 321,82422

291.97434

346,01413

369,64206 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%75 İndirimli) (4) SAY 10+0

—

—

— 10

—

—

— 150,048

—

—

— 321,27975

—

—

— NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (KONYA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 120+3

120+3

100+3

100+3 123

123

103

103 151.491

158.000

122.410

114.000 320,39295

299.81081

319,04070

320,40350 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Burslu) (4) SAY 6+0

8+0

8+0

8+0 6

8

8

8 151.644

158.000

130.121

138.000 320,29494

299.606

348,58300

372,31633 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 190+5

190+5

190+5

190+5 195

195

195

195 151.821

158.000

122.564

117.000 320,19161

299.54853

318,91372

317,20100 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 10+0

—

—

— 10

—

—

— 151,834

—

—

— 320,18391

—

—

— SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAKARYA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 150+4

160+4

160+4

160+4 154

164

164

164 152.983

161.000

129.542

125.000 319,49259

297.79343

313,24919

310,13619 ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(İngilizce)(Burslu) (4) SAY 4+0

4+0

—

— 4

4

—

— 153.032

158.000

—

— 319,45696

299.49643

—

— UFUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (ANKARA)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Burslu) (4) SAY 6+0

6+0

6+0

6+0 6

6

6

6 153.403

147.000

146.687

107.000 319,23632

306.29973

338,79386

394,41943 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 200+5

200+5

200+5

200+5 205

205

205

205 153.429

159.000

125.422

118.000 319,21979

298.93499

316,57491

316,82751 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 70+2

60+2

—

— 72

62

—

— 153.845

163.000

—

— 318,97000

297.07761

—

— MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MARDİN)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 155.303

170.000

146.860

138.000 318,03965

293.11077

338,69623

372,15799 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 4+0

—

—

— 4

—

—

— 155,633

—

—

— 317,84627

—

—

— MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MUĞLA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 180+5

180+5

180+5

180+5 185

185

185

185 156.539

162.000

128.339

121.000 317,27369

297.53534

314,17253

313,59239 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Burslu) (4) SAY 8+0

9+0

9+0

9+0 8

9

9

9 156.571

155.000

113.348

116.000 317,25860

301.47875

359,80257

387,79663 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 160+4

160+4

160+4

160+4 164

164

164

164 159.118

165.000

129.579

121.000 315,75887

295.81497

313,22422

313,66723 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 6+0

—

—

— 6

—

—

— 159,268

—

—

— 315,68315

—

—

— PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 170+5

170+5

170+5

170+5 175

175

175

175 159.388

168.000

132.964

127.000 315,61602

294.33409

310,58742

308,51845 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 80+2

60+2

—

— 82

62

—

— 160.673

165.000

—

— 314,86796

295.65226

—

— AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 70+2

70+2

60+2

0+0 72

72

62

0 162.069

166.000

133.452

— 314,07595

295.50952

310,23301

180,00000 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 80+2

80+2

75+2

75+2 82

82

77

77 162.778

172.000

157.141

138.000 313,67877

292.14102

333,14420

372,22710 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ISPARTA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 160+4

160+4

160+4

160+4 164

164

164

164 163.818

169.000

131.424

124.000 313,06934

293.63584

311,81901

311,29822 BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (BATMAN)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 60+2

60+2

50+2

60+2 62

62

52

62 164.149

172.000

142.844

142.000 312,88183

291.94007

340,96625

369,66390 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 8+0

8+0

8+0

7+0 8

8

8

7 164.671

167.000

127.976

— 312,57902

294.95318

314,46993

180,00000 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 130+4

120+3

120+3

120+3 134

123

123

123 164.919

177.000

149.555

139.000 312,42963

289.38043

337,19220

371,60702 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ŞANLIURFA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 120+3

120+3

120+3

120+3 123

123

123

123 165.714

170.000

133.837

130.000 311,97350

292.96399

309,92055

305,73467 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 80+2

60+2

—

— 82

62

—

— 166.203

174.000

—

— 311,70948

290.98003

—

— FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ELAZIĞ)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 130+4

130+4

130+4

130+4 134

134

134

134 167.311

178.000

135.626

135.000 311,09412

289.26074

308,56081

301,82989 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 80+2

70+2

70+2

70+2 82

72

72

72 167.453

172.000

135.236

127.000 311,01907

292.17499

308,85837

308,51711 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRIKKALE)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 167.696

173.000

135.367

125.000 310,88742

291.74473

308,75217

310,65323 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (ADIYAMAN)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 90+3

80+2

80+2

80+2 93

82

82

82 167.809

168.000

155.557

137.000 310,82508

294.15503

333,94865

372,80340 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 5+0

5+0

6+0

6+0 5

5

6

6 168.168

166.000

128.757

91.500 310,62782

295.21885

313,83329

342,98518 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (AYDIN)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 240+6

240+6

250+7

250+7 246

246

257

257 168.373

176.000

138.036

132.000 310,51880

289.9765

306,76484

304,39149 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(İngilizce)(Burslu) (4) SAY 4+0

7+0

6+0

6+0 4

7

6

6 168.726

180.000

150.863

136.000 310,33876

287.93795

336,45598

373,35310 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay Sağlık Yüksekokulu (HATAY)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 169.923

181.000

159.053

147.000 309,66909

287.8224

332,14350

366,83103 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MANİSA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 180+5

180+5

180+5

180+5 185

185

185

185 172.931

179.000

138.788

133.000 308,09633

288.61166

306,24293

303,71872 ORDU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ORDU)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 100+3

90+3

100+3

100+3 103

93

103

103 173.930

180.000

140.361

138.000 307,56830

288.11654

305,09840

299,30557 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 120+3

130+4

140+4

140+4 123

134

144

144 175.070

182.000

163.349

149.000 306,96289

287.18184

329,94126

365,23359 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 15+0

—

—

— 15

—

—

— 175,125

—

—

— 306,93455

—

—

— MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (MUĞLA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 140+4

140+4

140+4

0+0 144

144

144

0 175.641

180.000

141.232

— 306,65107

288.24655

304,44156

180,00000 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%75 İndirimli) (4) SAY 5+0

—

—

— 5

—

—

— 176,338

—

—

— 306,26161

—

—

— TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (EDİRNE)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 120+3

120+3

120+3

100+3 123

123

123

103 176.571

179.000

136.798

125.000 306,13683

288.63478

307,69043

309,93442 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%75 İndirimli) (4) SAY 5+0

5+0

—

— 5

5

—

— 177.187

183.000

—

— 305,83029

286.88081

—

— NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 40+1

40+1

—

— 41

41

—

— 179.827

187.000

—

— 304,45005

284.78679

—

— SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (SİİRT)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 90+3

80+2

80+2

80+2 93

82

82

82 180.432

188.000

171.937

166.000 304,14486

284.37635

325,68778

355,54917 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BOLU)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 150+4

—

—

— 154

—

—

— 183,324

—

—

— 302,74157

—

—

— SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SİVAS)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 170+5

170+5

160+4

160+4 175

175

164

164 183.799

187.000

145.358

138.000 302,50475

284.80844

301,50569

299,65741 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (OSMANİYE)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 80+2

70+2

70+2

70+2 82

72

72

72 184.338

191.000

176.628

161.000 302,26497

282.9043

323,43413

357,88311 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (AFYONKARAHİSAR)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 110+3

100+3

100+3

80+2 113

103

103

82 184.811

193.000

172.347

154.000 302,01796

282.29794

325,48075

362,49702 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (AKSARAY)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 100+3

90+3

90+3

0+0 103

93

93

0 184.930

189.000

147.283

— 301,96738

284.10768

300,13505

180,00000 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURDUR)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 120+3

120+3

120+3

120+3 123

123

123

123 185.844

188.000

145.374

140.000 301,54621

284.45266

301,49165

297,54268 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu (KONYA)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 80+2

70+2

70+2

60+2 82

72

72

62 186.936

187.000

159.549

136.000 301,01744

284.79784

331,88500

373,83391 AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (AMASYA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 90+3

60+2

—

— 93

62

—

— 186.975

193.000

—

— 301,00460

282.02045

—

— KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KÜTAHYA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 120+3

120+3

120+3

120+3 123

123

123

123 187.914

194.000

179.671

164.000 300,56700

281.79973

322,01683

356,63815 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (MALATYA)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(İÖ) (4) SAY 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 188.666

191.000

144.048

144.000 300,19498

283.23038

302,42458

294,82895 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BİNGÖL)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 80+2

70+2

60+2

60+2 82

72

62

62 188.959

193.000

146.238

144.000 300,04410

282.20986

300,86010

294,84913 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KARABÜK)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 90+3

80+2

60+2

0+0 93

82

62

0 188.983

191.000

151.357

— 300,03131

282.92467

297,33395

180,00000 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (TEKİRDAĞ)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 100+3

90+3

90+3

90+3 103

93

93

93 189.685

197.000

175.439

162.000 299,70028

280.52774

323,99700

357,57745 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu (NEVŞEHİR)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 100+3

100+3

90+3

90+3 103

103

93

93 191.556

200.000

180.223

164.000 298,84740

279.27166

321,75779

356,19788 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 15+0

—

—

— 15

—

—

— 192,648

—

—

— 298,31769

—

—

— TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TOKAT)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 192.670

196.000

150.967

145.000 298,31044

280.91981

297,57973

293,75280 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%75 İndirimli) (4) SAY 24+0

24+0

18+0

12+0 24

24

18

12 193.423

206.000

138.780

120.000 297,95233

276.93698

306,24795

314,87554 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (UŞAK)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 90+3

85+3

85+3

85+3 93

88

88

88 193.513

200.000

184.926

168.000 297,90876

279.41527

319,59936

354,09513 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Viranşehir Sağlık Yüksekokulu (ŞANLIURFA)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 194.070

195.000

176.913

158.000 297,63047

281.08411

323,29610

359,55685 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (DÜZCE)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 170+5

170+5

170+5

0+0 175

175

175

0 194.198

197.000

153.217

— 297,57337

280.37417

296,06052

180,00000 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 250+7

240+6

240+6

0+0 257

246

246

0 194.622

201.000

153.764

— 297,38588

278.88314

295,68216

180,00000 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 7+0

7+0

7+0

7+0 7

7

7

7 195.108

189.000

145.648

139.000 297,17988

284.10034

301,29900

299,00262 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(İngilizce)(Burslu) (4) SAY 20+0

—

—

— 20

—

—

— 195,956

—

—

— 296,77060

—

—

— KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KARAMAN)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 196.075

200.000

148.054

144.000 296,71840

279.10078

299,59207

294,90857 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TUNCELİ)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 60+2

40+1

30+1

30+1 62

41

31

31 196.620

205.000

184.972

170.000 296,46830

277.07846

319,57982

353,33498 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu (NİĞDE)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 196.817

203.000

180.264

160.000 296,38147

278.02559

321,73638

358,52225 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GİRESUN)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 110+3

110+3

110+3

100+3 113

113

113

103 198.534

199.000

150.903

142.000 295,63328

279.54559

297,62965

295,94076 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (BİTLİS)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 70+2

60+2

40+1

45+2 72

62

41

47 198.553

205.000

183.750

167.000 295,62339

277.14415

320,12777

354,61214 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Afşin Sağlık Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 60+2

60+2

60+2

0+0 62

62

62

0 200.073

205.000

187.168

— 294,91930

277.03678

318,56197

180,00000 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KASTAMONU)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 200.380

205.000

151.595

146.000 294,76892

277.13858

297,16274

292,96621 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ZONGULDAK)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 160+4

180+5

190+5

0+0 164

185

195

0 200.507

206.000

156.975

— 294,70876

276.75052

293,53682

180,00000 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (RİZE)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 200.718

204.000

187.208

165.000 294,60878

277.74729

318,53903

355,70440 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 201.191

207.000

188.825

171.000 294,41102

276.3133

317,83529

352,73822 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BİLECİK)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 90+3

90+3

80+2

80+2 93

93

82

82 201.553

207.000

190.339

170.000 294,25892

276.22706

317,14803

353,16599 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu (BURDUR)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 80+2

80+2

60+2

60+2 82

82

62

62 201.938

204.000

183.649

165.000 294,08510

277.70109

320,17622

355,92002 SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (SİNOP)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 204.066

209.000

191.605

178.000 293,16401

275.40086

316,58931

349,02711 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%75 İndirimli) (4) SAY 24+0

24+0

22+0

20+0 24

24

22

20 204.373

213.000

140.719

146.000 293,01729

274.11788

304,81326

293,47867 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(İngilizce) (4) SAY 40+1

—

—

— 41

—

—

— 204,493

—

—

— 292,96850

—

—

— ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇANKIRI)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 100+3

100+3

90+3

0+0 103

103

93

0 204.722

206.000

156.521

— 292,87839

276.68869

293,83680

180,00000 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ERZİNCAN)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 100+3

100+3

100+3

0+0 103

103

103

0 204.852

210.000

158.285

— 292,81747

275.19945

292,67379

180,00000 HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 90+3

90+3

90+3

85+3 93

93

93

88 205.077

210.000

192.322

181.000 292,72298

275.2666

316,28636

347,51413 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi (KİLİS)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 70+2

60+2

60+2

60+2 72

62

62

62 206.091

208.000

191.539

178.000 292,29903

276.11516

316,61805

348,73507 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (YOZGAT)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 90+3

90+3

—

— 93

93

—

— 207.081

211.000

—

— 291,87301

274.5752

—

— BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BARTIN)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 60+2

—

—

— 62

—

—

— 207,126

—

—

— 291,85204

—

—

— MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (MUŞ)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 100+3

60+2

60+2

60+2 103

62

62

62 207.834

208.000

193.067

177.000 291,55162

275.91879

315,98298

349,68815 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (AĞRI)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 70+2

60+2

40+1

40+1 72

62

41

41 207.994

211.000

182.292

176.000 291,48801

274.76877

320,78138

350,17168 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (KIRKLARELİ)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 209.933

212.000

196.690

184.000 290,67797

274.30046

314,43673

345,84140 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu (EDİRNE)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 100+3

90+3

90+3

80+2 103

93

93

82 209.987

211.000

194.566

181.000 290,65200

274.60938

315,33537

347,22679 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ARTVİN)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 90+3

80+2

80+2

80+2 93

82

82

82 210.762

215.000

156.984

153.000 290,34184

273.25498

293,52976

287,82585 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GÜMÜŞHANE)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 211.680

217.000

157.906

153.000 289,96783

272.35889

292,91259

287,97899 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu (BURDUR)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(İÖ) (4) SAY 60+2

40+1

60+2

60+2 62

41

62

62 212.582

211.000

199.384

185.000 289,61260

274.81001

313,37658

345,24737 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Suşehri Sağlık Yüksekokulu (SİVAS)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(4) SAY 130+4

140+4

160+4

160+4 134

144

164

164 213.730

214.000

203.157

187.000 289,12444

273.43375

311,81428

344,63404 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(İÖ) (4) SAY 60+2

60+2

80+2

70+2 62

62

82

72 214.068

215.000

203.837

188.000 288,97203

273.19062

311,53119

343,83887 SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (SİİRT)( Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul)

(İÖ) (4) SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 215.667

217.000

201.461

189.000 288,32687

272.29429

312,51490

343,57880 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KARS)( Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(4) SAY 160+4

160+4

160+4

160+4 164

164

164

164 215.881

220.000

160.886

158.000 288,24857

271.41586

290,98452

284,84864 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%75 İndirimli) (4) SAY 4+0

—

—

— 4

—

—

— 219,402

—

—

— 286,84038

—

—

— HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%75 İndirimli) (4) SAY 16+0

—

—

— 16

—

—

— 225,603

—

—

— 284,40449

—

—

— DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 9+0

7+0

7+0

0+0 9

7

7

0 225.994

226.000

170.389

— 284,26766

269.12776

285,10224

180,00000 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (KKTC-LEFKE)( KKTC) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Burslu) (4) SAY 18+0

16+0

14+0

8+0 18

16

14

8 227.869

235.000

220.261

224.000 283,56367

266.05976

305,30476

328,51298 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 17+0

17+0

14+0

5+0 17

17

14

5 230.278

242.000

171.500

— 282,66757

263.68948

284,40048

180,00000 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%75 İndirimli) (4) SAY 12+0

—

—

— 12

—

—

— 233,618

—

—

— 281,41012

—

—

— YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 15+0

10+0

10+0

10+0 15

10

10

10 235.470

239.000

161.091

165.000 280,72124

264.9068

290,84465

280,12523 SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 11+0

—

—

— 11

—

—

— 235,624

—

—

— 280,66568

—

—

— ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Burslu) (4) SAY 8+0

5+0

6+0

8+0 8

5

6

8 242.518

230.000

216.760

212.000 278,26512

267.84744

306,57757

333,19020 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 35+0

25+0

21+0

13+0 35

25

21

13 245.382

206.000

129.650

167.000 277,26017

276.7212

313,17727

278,38048 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%75 İndirimli) (4) SAY 10+0

—

—

— 10

—

—

— 246,850

—

—

— 276,73206

—

—

— İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 12+0

5+0

4+0

5+0 12

5

4

5 248.851

222.000

157.805

154.000 276,02081

270.56453

292,97244

287,34859 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 108+0

108+0

108+0

108+0 108

108

108

108 250.155

256.000

180.845

161.000 275,57914

259.37436

278,91338

282,29035 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 37+0

37+0

42+0

44+0 37

37

42

44 250.269

246.000

204.769

170.000 275,53353

262.43778

266,17627

276,44442 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Burslu) (4) SAY 9+0

10+0

11+0

11+0 9

10

11

11 250.541

249.000

229.874

225.000 275,44308

261.44305

301,95305

328,10078 GİRNE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 9+0

9+0

5+0

6+0 9

9

5

6 251.069

260.000

167.366

174.000 275,27489

258.4657

286,98589

273,76440 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) (4) SAY 6+0

4+0

2+0

2+0 6

4

2

2 251.250

268.000

167.916

178.000 275,21655

256.01096

286,64597

271,65694 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%50 İndirimli) (4) SAY 81+0

72+0

72+0

63+0 81

72

72

63 265.638

268.000

320.030

192.000 270,56473

256.14508

277,09207

342,05272 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (KKTC-LEFKE)( KKTC) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%75 İndirimli) (4) SAY 18+0

8+0

—

— 18

8

—

— 270.001

259.000

—

— 269,20269

258.57734

—

— MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%50 İndirimli) (4) SAY 23+0

7+0

7+0

7+0 23

7

7

7 270.578

223.000

227.185

189.000 269,02170

270.09008

302,89653

343,58512 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%25 İndirimli) (4) SAY 15+0

15+0

10+0

5+0 15

15

10

5 275.062

280.000

208.948

— 267,65933

252.86162

264,16175

180,00000 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 26+0

17+0

6+0

6+0 26

17

6

6 278.058

287.000

179.478

173.000 266,76716

251.20355

279,71934

274,73754 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) SAY 46+0

44+0

44+0

45+0 46

44

44

45 282.871

274.000

218.627

192.000 265,35009

254.53536

259,65070

263,38367 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 30+0

33+0

—

— 30

33

—

— 283.818

292.000

—

— 265,07223

249.93247

—

— ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(İngilizce)(%75 İndirimli) (4) SAY 22+0

—

—

— 22

—

—

— 284,744

—

—

— 264,80014

—

—

— SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%25 İndirimli) (4) SAY 14+0

—

—

— 14

—

—

— 285,290

—

—

— 264,65157

—

—

— NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%25 İndirimli) (4) SAY 8+0

8+0

7+0

5+0 8

8

7

5 295.317

269.000

239.819

176.000 261,85710

255.90723

250,38928

272,60240 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (KKTC-LEFKE)( KKTC) Hemşirelik (Yüksekokul)

(İngilizce)(Burslu) (4) SAY 11+0

7+0

7+0

5+0 11

7

7

5 295.357

258.000

244.067

286.000 261,84709

258.88839

297,26381

307,91470 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%50 İndirimli) (4) SAY 40+0

60+0

33+0

0+0 40

60

33

0 298.325

302.000

286.880

— 261,05964

247.47829

285,08949

180,00000 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 12+0

12+0

18+0

24+0 12

12

18

24 302.467

318.000

193.284

177.000 259,94072

243.81267

272,01097

272,08000 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 40+0

32+0

27+0

12+0 40

32

27

12 308.015

265.000

171.997

261.000 258,49134

256.93174

284,11074

230,81306 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Ücretli) (4) SAY 2+0

2+0

2+0

30+0 2

2

2

10 309.256

269.000

216.567

Dolmadı 258,16391

255.72194

260,60419

180,00000 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Hemşirelik (Fakülte)

(İngilizce)(Burslu) (4) SAY 10+0

1+0

—

— 10

1

—

— 314.701

230.000

—

— 256,80761

267.79079

—

— DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Hemşirelik (Fakülte)

(%75 İndirimli) (4) SAY 26+0

—

—

— 26

—

—

— 317,621

—

—

— 256,08587

—

—

— UFUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (ANKARA)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%50 İndirimli) (4) SAY 30+0

—

—

— 30

—

—

— 318,940

—

—

— 255,77887

—

—

— YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(İngilizce)(%25 İndirimli) (4) SAY 23+0

15+0

15+0

15+0 23

15

15

14 320.039

308.000

273.023

Dolmadı 255,48775

246.15713

237,34109

180,00000 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 72+0

72+0

72+0

63+0 72

72

72

63 320.196

305.000

207.107

207.000 255,45013

246.77771

265,06239

255,00879 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 48+0

48+0

50+0

52+0 48

48

50

52 324.554

337.000

208.076

207.000 254,34751

239.80824

264,57094

255,29720 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 54+0

36+0

27+0

27+0 54

36

27

27 327.031

336.000

169.804

172.000 253,75492

240.03725

285,45169

275,49288 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(İngilizce)(%75 İndirimli) (4) SAY 31+0

—

—

— 31

—

—

— 328,287

—

—

— 253,46004

—

—

— İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%25 İndirimli) (4) SAY 3+0

3+0

3+0

3+0 3

3

3

1 331.775

309.000

255.475

Dolmadı 252,63636

245.81237

244,00857

180,00000 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%50 İndirimli) (4) SAY 33+0

28+0

34+0

0+0 33

28

34

0 337.840

330.000

367.670

— 251,22974

241.21995

267,28962

180,00000 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hemşirelik (Fakülte)

(%75 İndirimli) (4) SAY 24+0

17+0

12+0

2+0 24

17

12

2 341.102

384.000

245.800

277.000 250,48815

230.8065

247,90452

222,92852 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%50 İndirimli) (4) SAY 56+0

30+0

21+0

23+0 56

30

21

23 342.117

311.000

284.105

234.000 250,24889

245.42279

285,78449

324,64956 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 36+0

—

—

— 36

—

—

— 343,252

—

—

— 249,99909

—

—

— İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 72+0

63+0

54+0

0+0 72

63

54

0 352.479

352.000

247.205

— 247,94397

236.86482

247,32460

180,00000 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%75 İndirimli) (4) SAY 11+0

17+0

15+0

14+0 11

17

15

14 357.034

350.000

352.018

343.000 246,96134

237.20569

270,32070

293,49872 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%25 İndirimli) (4) SAY 15+0

12+0

—

— 15

12

—

— 357.696

308.000

—

— 246,82283

246.18172

—

— İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 50+0

45+0

36+0

0+0 50

45

36

0 362.677

416.000

263.816

— 245,76323

220.92687

240,79867

180,00000 ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) SAY 9+0

30+0

—

— 9

14

—

— 365.374

Dolmadı

—

— 245,21631

Dolmadı

—

— İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%50 İndirimli) (4) SAY 61+0

30+0

14+0

15+0 61

30

14

15 366.515

342.000

344.196

256.000 244,98841

238.88962

271,90681

317,10421 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%75 İndirimli) (4) SAY 22+0

20+0

19+0

25+0 22

20

19

25 371.199

336.000

313.136

341.000 244,02472

240.11259

278,64203

293,74474 SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Ücretli) (4) SAY 20+0

63+0

63+0

63+0 20

20

63

63 373.779

Dolmadı

241.393

248.000 243,49112

Dolmadı

249,70746

236,12453 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%25 İndirimli) (4) SAY 4+0

21+0

15+0

25+0 4

5

15

25 381.522

Dolmadı

602.224

552.000 241,94034

Dolmadı

235,41675

256,60619 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Ücretli) (4) SAY 7+0

30+0

52+0

41+0 7

10

23

41 392.782

Dolmadı

Dolmadı

646.000 239,73728

Dolmadı

Dolmadı

245,44227 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Ücretli) (4) SAY 40+0

40+0

48+0

53+0 40

40

48

53 396.280

412.000

312.536

— 239,08504

223.03274

212,64458

180,00000 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Hemşirelik (Fakülte)

(%75 İndirimli) (4) SAY 85+0

90+0

90+0

90+0 85

90

90

90 398.823

418.000

245.593

262.000 238,60543

219.72862

247,99872

230,19380 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%50 İndirimli) (4) SAY 11+0

7+0

7+0

7+0 11

7

7

7 407.912

240.000

238.490

201.000 236,95553

264.49967

299,05837

338,02673 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%25 İndirimli) (4) SAY 37+0

21+0

21+0

8+0 37

21

21

8 409.010

327.000

335.385

257.000 236,75359

241.81245

273,73637

316,79833 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) SAY 5+0

48+0

30+0

10+0 5

10

16

10 413.076

Dolmadı

Dolmadı

343.000 236,00430

Dolmadı

Dolmadı

293,49005 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 40+0

40+0

35+0

40+0 40

40

35

40 423.121

421.000

251.518

235.000 234,18468

214.41563

245,57979

241,66783 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (KKTC-LEFKE)( KKTC) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%50 İndirimli) (4) SAY 54+0

56+0

56+0

52+0 54

56

56

52 427.028

406.000

421.420

477.000 233,48167

225.42959

258,03790

267,56615 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 76+0

4+0

—

— 76

4

—

— 427.565

208.000

—

— 233,38761

276.15347

—

— AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Ücretli) (4) SAY 63+0

63+0

63+0

63+0 63

63

54

29 437.864

424.000

Dolmadı

Dolmadı 231,44443

210.1007

Dolmadı

180,00000 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 28+0

38+0

38+0

0+0 28

28

38

0 438.009

Dolmadı

286.633

— 231,41771

Dolmadı

232,39359

180,00000 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Ücretli) (4) SAY 25+0

25+0

36+0

36+0 25

18

30

23 439.507

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı 231,12477

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 GİRNE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hemşirelik (Fakülte)

(%75 İndirimli) (4) SAY 51+0

51+0

45+0

54+0 51

23

45

18 442.524

Dolmadı

264.244

Dolmadı 230,52802

Dolmadı

240,63918

180,00000 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 10+0

18+0

5+0

2+0 10

2

5

1 444.437

Dolmadı

271.893

Dolmadı 230,13388

Dolmadı

237,76005

180,00000 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) SAY 36+0

36+0

—

— 36

10

—

— 453.696

Dolmadı

—

— 228,04985

Dolmadı

—

— İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 45+0

40+0

35+0

35+0 45

29

35

35 456.189

Dolmadı

240.493

268.000 227,44199

Dolmadı

250,09737

227,77848 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Ücretli) (4) SAY 21+0

80+0

80+0

93+0 21

25

80

93 469.361

Dolmadı

608.960

485.000 222,78589

Dolmadı

234,73190

266,29625 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%25 İndirimli) (4) SAY 32+0

—

—

— 32

—

—

— 477,008

—

—

— 215,77891

—

—

— DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Hemşirelik (Fakülte)

(Ücretli) (4) SAY 25+0

40+0

63+0

0+0 25

20

37

0 477.524

Dolmadı

Dolmadı

— 214,88628

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%50 İndirimli) (4) SAY 12+0

25+0

25+0

32+0 12

8

25

32 481.223

Dolmadı

461.434

573.000 208,07857

Dolmadı

252,07663

253,91268 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Ücretli) (4) SAY 5+0

5+0

10+0

0+0 2

2

3

0 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

— Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Ücretli) (4) SAY 25+0

60+0

63+0

63+0 2

8

63

63 Dolmadı

Dolmadı

612.837

600.000 Dolmadı

Dolmadı

234,35787

250,59889 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%25 İndirimli) (4) SAY 18+0

6+0

6+0

6+0 9

6

6

6 Dolmadı

340.000

346.372

258.000 Dolmadı

239.2059

271,46274

316,30446 UFUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (ANKARA)( Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Ücretli) (4) SAY 24+0

54+0

54+0

54+0 17

4

54

54 Dolmadı

Dolmadı

680.406

613.000 Dolmadı

Dolmadı

228,02204

249,18620 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Ücretli) (4) SAY 10+0

7+0

45+0

0+0 4

6

7

0 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

— Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SAY 34+0

—

—

— 10

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(%25 İndirimli) (4) SAY 20+0

—

—

— 1

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Hemşirelik (Fakülte)

(İngilizce)(%75 İndirimli) (4) SAY 20+0

4+0

—

— 10

4

—

— Dolmadı

330.000

—

— Dolmadı

241.30915

—

— DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Hemşirelik (Fakülte)

(İngilizce)(Ücretli) (4) SAY 5+0

5+0

—

— —

0

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Ücretli) (4) SAY 14+0

27+0

22+0

18+0 —

2

22

18 Dolmadı

Dolmadı

957.131

641.000 Dolmadı

Dolmadı

207,72364

246,02569 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%50 İndirimli) (4) SAY 26+0

47+0

52+0

57+0 8

2

52

57 Dolmadı

Dolmadı

589.610

646.000 Dolmadı

Dolmadı

236,69482

245,51126 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (KKTC-LEFKE)( KKTC) Hemşirelik (Yüksekokul)

(İngilizce)(%75 İndirimli) (4) SAY 18+0

14+0

20+0

15+0 11

10

20

15 Dolmadı

Dolmadı

446.072

662.000 Dolmadı

Dolmadı

254,29168

243,77741 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (KKTC-LEFKE)( KKTC) Hemşirelik (Yüksekokul)

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) SAY 11+0

42+0

20+0

20+0 5

0

20

18 Dolmadı

Dolmadı

608.083

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

234,82551

180,00000 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Ücretli) (4) SAY 8+0

10+0

10+0

10+0 2

2

10

10 Dolmadı

Dolmadı

664.377

688.000 Dolmadı

Dolmadı

229,45709

241,14777