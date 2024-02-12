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        Haberler Yaşam Hem erkek hem de kadınlar için: 14 Şubat Sevgililer Günü'nde partnerinize alabileceğiniz hediyeler

        Hem erkek hem de kadınlar için: 14 Şubat Sevgililer Günü'nde partnerinize alabileceğiniz hediyeler

        Harika bir Sevgililer Günü hediyesi, kime alışveriş yaptığınıza bağlı olarak değişebilir. Sevdiğiniz kişiye içten bir hediye vermek, takdirinizi göstermenin düşünceli yollarından biri olabilir. Peki, neler alabilirsiniz? İşte, sizin için romantik hediyeler, hem erkeklere hem de kadınlara alınabilecek unisex hediyeler ve kadın ile erkeklere ayrı ayrı alınabilecek hediye tavsiyeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 17:40 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:40
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        • 1

          14 Şubat Sevgililer Günü, dünya genelinde çiftler tarafından sevgi ve romantizmin kutlandığı özel bir gündür. Bu günde sevgililer, birbirlerine duygularını ifade etmelerinin yanı sıra romantik hediyeler de alırlar. İşte, kadın için ayrı, erkek için ayrı, romantik ve unisex olarak alınabilecek hediye fikirleri...

        • 2

          ROMANTİK HEDİYE FİKİRLERİ

          Alınabilecek klasik hediyelerin yanı sıra sevgilinize manevi anlamı olan hediyeler de verebilirsiniz. İşte, sizin için bu hediyeler!

        • 3

          DOĞDUĞU GÜN BASILAN GAZETE

          Sevgilinize daha özel bir hediye vermek istiyorsanız doğduğu güne ait olan gazeteleri bastırabilirsiniz.

        • 4

          DOĞA AKTİVİTELERİ

          Ortak bir hobiyi paylaşmak çiftleri birbirine yakınlaştırabilir. Örneğin doğa yürüyüşü, kamp yapmak veya yamaç paraşütü gibi etkinlikler yapılabilir. Bu etkinlikler için gereken ekipmanları alarak sevgilinizi mutlu edebilirsiniz.

        • 5

          YAPBOZ

          Sevgililer Günü'nde birlikte vakit geçirmenizi sağlayacak bir aktivite arıyorsanız yapboz bunun için doğru bir tercih olabilir.

        • 6

          BERE VE ELDİVEN

          Soğuklar artmaya devam ederken sevgilinize örebileceğiniz bere ve eldiven kendisini sıcak tutmasına yarayabilir bu yüzden iyi bir fikir olabilir. Ayrıca, atkı kullanmayı seviyorsa atkı da örebilirsiniz.

        • 7

          HEM KADIN HEM DE ERKEKLER İÇİN HEDİYELER

          Bazı hediyeleri hem erkekler hem de kadınlar kullanabilir bu yüzden bu içerikleri bir başlıkta toplamak daha yararlı olabilir. İşte, unisex hediye fikirleri...

        • 8

          OYUN

          Oyun oynamak sadece çocuklar için değil aynı zamanda yetişkinlerin de oldukça keyif aldığı bir etkinliktir. CD oyunların yanı sıra dijital oyunlar da tercih edilen seçeneklerden birisidir, sevgilinizin isteğine göre alabilirsiniz.

        • 9

          PİKAP VE PLAKLAR

          Nostaljik duran bu hediye fikri özellikle müzikle ilgilenen bir partneriniz varsa onu sevindirmenizde size yardımcı olabilir. Her türlü müzik türüne ait çeşitliliğe sahip olan bu hediye iyi bir seçenektir.

        • 10

          BATTANİYE

          Son zamanlarda havaların oldukça soğuması yüzünden bazen giyilen hırkalar bile üşümeyi durdurmuyor bu yüzden sevgilinize normal bir battaniye veya giyilebilir bir battaniye alabilirsiniz.

        • 11

          BOYAMA SETİ

          Eğer çizimle ilgilenen bir partneriniz varsa bu hediye aradığınız bir seçenek olabilir. Ayrıca, ilgilenmiyorsa bile boyama seti (tuval, boya ve fırça) alarak partnerinizi yeni bir hobiye teşvik edebilirsiniz.

        • 12

          AKILLI SAAT

          Normal saatlerin yerini alan bu oldukça işlevli saatler, partnerinize alabileceğiniz iyi hediye fikirlerinden birisidir.

        • 13

          KLAVYE VE MOUSE

          Bilgisayarda takılmayı seven bir partneriniz varsa sürekli mouse ve klavye kullandığından üzerinde aşınmalar olabilir bu yüzden estetik olduğunu düşündüğünüz bir klavye almak da işinize yarayabilir.

        • 14

          KUPA

          Çok klasik olan bu hediye her zaman işe yarayan bir seçenektir. Kişiselleştirilebilen bu kupalara sevgilinizle olan bir fotoğrafınızı bastırabilirsiniz veya sevgilinizin sevdiği bir film/dizinin karakterini bastırarak hediye edebilirsiniz.

        • 15

          AYAKKABI

          Ayakkabı her zaman kullanılabilecek bir hediyedir bu yüzden sevgilinizin yakın zamanda istediği veya ihtiyacı olduğu bir ayakkabıyı alabilirsiniz.

        • 16

          KADINLAR İÇİN HEDİYELER

          Bazı klasik hediyeler Sevgililer Günü'nde sevgilinizi daha mutlu edebilir. İşte, o hediyelerden bazıları!

        • 17

          TAKI

          Kolye, bileklik, küpe ve yüzük gibi takılar partneriniz için güzel bir hediye alternatifi olabilir. Bu takıları alırken en sevdiği rengi dikkate alabilirsiniz veya içlerine yazı ekleterek özelleştirebilirsiniz.

        • 18

          DÜZLEŞTİRİCİ

          Özellikle dışarı çıkarken kurtarıcı olan bu elektronik alet, sevgiliniz için iyi bir seçenek olabilir.

        • 19

          ÇANTA

          Kadınların neredeyse her ortama uygun çantaları bulunabilir ancak yine de şık veya her zaman kullanabilecekleri yeni bir çanta sevinmelerini sağlayabilir. Bu yüzden seyahatlerde veya işte kullanabileceği bir çanta alabilirsiniz.

        • 20

          ERKEKLER İÇİN HEDİYE SEÇENEKLERİ

          Bazı hediyeler erkeklerin dikkatini daha çok çekebilir bu yüzden onlara uygun hediyeler arayabilirsiniz. İşte, Sevgililer Günü'nde erkek arkadaşınıza alabileceğiniz bazı hediyeler...

        • 21

          CEP SAATİ

          Nostaljik hediye arıyorsanız bu seçenek sizin için iyi olabilir, ayrıca özgün bir fikir olan bu hediye sevgilinizi mutlu edebilir.

        • 22

          TIRAŞ SETİ

          Tıraş seti erkek arkadaşınıza alabileceğiniz kullanışlı hediyelerden birisi olabilir.

        • 23

          KEMER VE CÜZDAN

          Sevgilinize hediye edebileceğiniz şık ve kullanışlı bir kemer veya cüzdan, sizin için güzel bir hediye alternatifi olabilir. Bu kemer veya cüzdanlar genellikle deri veya sentetik malzemeden yapılır bu sayede uzun kullanım sağlar.

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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