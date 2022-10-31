Hellas Verona, 27. dakikada Pawel Dawidowicz ile öne geçerken, Roma bu gole 45. dakikada Nicolo Zaniolo ile karşılık verdi. Roma'da 88. dakikada sahneye çıkan Cristian Volpato durumu 2-1'e getirdi. 90+2. dakikada ise Roma, Stephan El Shaarawy'nin attığı golle galibiyeti sigortaladı: 1-3.

Bu sonucun ardından Roma 25 puana yükseldi ve 4. sıraya tırmandı. 19. basamaktaki Hellas Verona ise 5 puanda kaldı.