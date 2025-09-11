Helin Kandemir ve Celal Can Algül, aşklarına ikinci şans verdi
Kısa süren ilişkilerini sonlandıran Helin Kandemir ile Celal Can Algül, arkadaşlarının düğününde bir araya gelerek aşklarına ikinci bir şans verdi
Geçtiğimiz mart ayında iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşamaya başlayan Helin Kandemir’in ilişkisi kısa sürmüş. Kandemir, rol aldığı 'Aşkın Yüzü' adlı filminin galasında ayrılığıyla ilgili açıklama yapmıştı.
Ancak ikiliden sürpriz bir gelişme geldi. Helin Kandemir ile Celal Can Algül, arkadaşlarının düğününe birlikte katılarak ilişkilerine ikinci bir şans verdi.
Düğünde birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan çift, birbirlerini tipikleşmeleriyle de dikkat çekti.