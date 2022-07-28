Son olarak Kağıt Ev dizisi ile ekrana gelen genç oyuncu Helin Kandemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oyunculuğuyla beğeni toplamıştı. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinde Leyla karakterine hayat veren Helin Kandemir'in hayatı gündeme geldi. Peki, Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında, hangi diziler oynadı ve nerelidir? İşte detaylar haberimizde...

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaöğretim eğitimine devam etmektedir. Icon Talent ile çalışmaktadır. Kameralar karşısına ilk defa 2013 yılında ‘Ötesiz İnsanlar’ adlı dizi ile geçen Helin Kandemir, dizide Pelin Akıncı karakterini canlandırdı.

HELİN KANDEMİR'İN ROL ALDIĞI BAZI DİZİ VE FİLMLER

2021 - Kağıt Ev (Cemre Fırtına) (TV Dizisi)

2020 - Doğduğun Ev Kaderindir (Kibrit) (TV Dizisi)

2020 - Azizler (Cansu) (Sinema Filmi)

2019 - Kız Kardeşler (Havva) (Sinema Filmi)

2018 - Hakan: Muhafız (Ceylan) (İnternet Dizisi)

2018 - Bir Litre Gözyaşı (Elif Yürekli) (TV Dizisi)