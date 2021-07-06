Helal olsun Merve Akpınar

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar, Ankara'da ilk kez bir hentbol salonunda antrenman yaptıktan sonra duygularını anlatmıştı. Akpınar'ın "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar" sözlerine destek yağdı.

Toprak sahaya çizdikleri çizgilerle öğretmenleri Bayram Kaplan öncülüğünde hentbol oynayan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Merve Akpınar, Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak geçtiğiniz günlerde Ankara'ya geldi.

Yaşadığı zorlukları gözyaşları ile anlatan Merve Akpınar, "Hentbola 5. sınıfta başlamak istedim ama diğerlerine göre daha güçsüzdüm, yetersizdim. O zamanlarda bir arkadaşımı çok kıskanıyordum, 'O yapıyorsa ben niye yapamayayım' diye düşünüyordum. 6. sınıfta hırslandım ve çabalayarak bu yere kadar geldim. Bayram hoca da beni seçti, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"SEN KIZSIN ŞORT GİYEMEZSİN, ERKEKLERİN YANINDA OYNAYAMAZSIN DİYEREK BENİ DIŞLADILAR"

Spora ilk başladığında çevresindeki kişiler tarafından yadırgandığını dile getiren 13 yaşındaki sporcu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk başladığımda sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek beni dışladılar. Sonra ben de 'Hayır ben neden oynamayayım' dedim. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye. Hem kendim çalışacağım, hem kendi mesleğimi yapacağım hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, hiç bırakmayı da düşünmüyorum."

"TEPKİ GÖSTERENLER SEN ÇOK İYİ OLMUŞSUN DİYORLAR"

Köyde kendisine tepki gösterenlerin artık olumlu yorumlar yaptığını dile getiren Merve, "Hepsi sen çok iyi olmuşsun diyor. Benim başarımı görüp kendi çocuklarını da yönlendirmek istediler ama başaramadılar. Bak elalemin kızı gidiyor geziyor, sen burada boş boş dolaşıyorsun, o senden daha başarılı olacak diyorlar" dedi.

SÜPER LİG KULÜPLERİNDEN DESTEK YAĞDI

13 yaşındaki Merve Akpınar'ın bu sözleri özellikle sosyal medyada çok konuşuldu... Ankara'da ilk kez bir hentbol salonunda antrenman yaptıktan sonra duygularını anlatan Merve Akpınar'a destek yağdı. Süper Lig kulüpleri, Merve için "Sen tüm Türkiye'deki kız çocuklarının umudusun. Yanındayız!" mesajını verdi.

Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sen tüm Türkiye’deki kız çocuklarının umudusun. Senin ve cesaret verdiğin tüm kız çocuklarının yanındayız! #MerveAkpınar" denildi.

Galatasaray Kulübü'nün paylaşımında ise "Yaşamın büyülü yanının umut olduğunu bizlere yeniden hatırlattın, kız çocuklarına cesaret verdin Merve. Sen ve tüm kız çocuklarının cesareti, azmi, gücü ve inancıyla spor daha da güzelleşiyor. İyi ki varsın #MerveAkpınar" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü de Merve Akpınar için "Cesaretin ve azminle tüm kız çocuklarına umut oldun. Yanındayız" mesajını paylaştı.

Trabzonspor Kulübü'nün paylaşımında "Senin ve bu ülkenin umudu kız çocuklarımızın her daim #Yanındayız" denildi.

MERVE AKPINAR: BU KADARINI BEKLEMİYORDUM

Destek mesajlarının ardından duygularını DHA'ya anlatan Merve Akpınar, "Çok mutluyum biraz da heyecanlıyım tabii. Bu kadar insanın beni böyle takip edeceğini ve duygu düşüncelerini söyleyeceğine hiç inanmazdım. Onlara karşı çok heyecanlıyım, telefonla dahi konuşamıyorum" dedi.

"ANKARA'DAKİ İNSANLAR ÇOK SICAKTI"

Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'da 3 gün geçiren Merve, "Ankara'da Hentbol Federasyonu'ndaki o salon bizim toprak sahamızdan daha iyiydi. Orada daha fazla heyecanlandık. Hiç yaşamadığımız bir heyecanı orada yaşadık. Oradakilere çok teşekkür ediyorum. İnsanlar o kadar sıcaktı ki belki de ben bu sıcaklığı Şanlıurfa´daki insanlardan almamışımdır" ifadelerini kullandı.

"HADİSE'NİN BENİ PAYLAŞMASINA ÇOK ŞAŞIRDIM"

Sanatçı Hadise'nin sosyal medya hesaplarından kendi videosunu paylaşmasına çok şaşırdığını dile getiren Merve Akpınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hadise'nin paylaşmasına ben çok şaşırdım. Onun gibi çok takipçisi olan bir insan beni paylaştı. Kitap okumayı çok seviyorum ve kitap okumayı hiç bırakmayacağım. Sporun derslere engel olduğunu düşünen bazı şahıslar var; ben onların ön yargılarını ilerleyen zamanlarda yıkacağım."