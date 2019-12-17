17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu oyuncuları ve konusu nedir? soruları diziseverler tarafından merak konusu oldu. Hekimoğlu dizisi bu akşam 1. bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İşte Hekimoğlu dizisinin oyuncuları ve konusu...
HEKİMOĞLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Hekimoğlu dizisi İstanbul Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.
HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU NE?
İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin en şahsına münhasır doktoru Ateş Hekimoğlu gerek kişiliği gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok farklıdır. Enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda başarılarıyla ülke çapında nam salmıştır.
Hekimoğlu, hastanede kendi yöntemleriyle çalışmaya devam ederken; yakın arkadaşı Orhan’ın getirdiği vaka dikkatini çeker. Hekimoğlu, bu vakaya da çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi yaklaşır. Bilinen hiçbir rahatsızlığı bulunmayan genç öğretmen Mine, açıklanamaz bir şekilde nöbet geçirerek hastaneye kaldırılmıştır ve durumu her an daha da kötüye gitmektedir. Hekimoğlu kimsenin teşhis koyamadığı Mine’nin dosyasını alır ve 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte hastalığın izini sürmeye başlar. Üçü de güçlü karakterlerden oluşan ekibi de onun önderliğinde bir nevi olay yeri inceleme ekibi gibi yol alır. Hekimoğlu hem hastane içinde hem de hastane dışında karşısına çıkan bütün ipuçlarını değerlendirirken, sivri dili ve kullandığı sıra dışı yöntemler onu sık sık hastane yöneticisi ve aynı zamanda okul arkadaşı olan İpek’le karşı karşıya getirecektir.
Herkesin yalan söylediği bir dünyada zekasına ve önsezilerine güvenen Hekimoğlu gerçeğe ulaşarak genç kadını kurtarabilecek mi?
HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİMLER?
Timuçin Esen
Ateş Hekimoğlu
Okan Yalabık
Orhan Yavuz
Ebru Özkan Saban
İpek Tekin
Kaan Yıldırım
Mehmet Ali Çağlar
Aytaç Şaşmaz
Emre Acar
Damla Colbay
Zeynep Can
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