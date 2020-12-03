Amerikan yapımı House M.D. dizisinden uyarlanan Hekimoğlu'nun heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu 27. bölümde neler oldu? Hekimoğlu 28. bölüm fragmanı izle

HEKİMOĞLU 28. BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu’nun ganyan bayisinde karşılaştığı diğer hastaya yakınlığı ise İpek’in dikkatini çeker. Doktorlardan ilgi bekleyen bu kadın hastanın varlığı Hekimoğlu ve İpek’i karşı karşıya getirir.

Hekimoğlu iki hastayı da kurtarabilecek mi? İpek’le aralarındaki gerilim sadece işle mi alakalı? Mehmet Ali’ye kızgın olan Zeynep, olanların acısını Emre’den mi çıkaracak? Orhan’la Hekimoğlu’nun ev arkadaşlığı yürüyecek mi?