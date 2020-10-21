Hekimoğlu dizisinin 22. son bölümünde; Hekimoğlu ve Selin arasındaki sonu gelmeyen çekişmelerin dozu giderek yükselir. Öyle ki Hekimoğlu İpek’ten, Selin’i kovmasını isteyecek kadar ileri gider. İpek onun bu talebini ciddiye almasa da Hekimoğlu boş durmayacaktır.

HEKİMOĞLU 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Selin’in özel hayatına dair bilgi edinmek için yapmadığını bırakmaz. Bu sürece Selin’in kocası Metin de dahil olunca işler iyice kızışır.

Diğer yandan dünyaca ünlü bir bisikletçi yarış esnasında fenalaşarak hastaneye getirilir. Doping aldığını inkar etmeyen sporcu giderek kötüleşince Hekimoğlu onu bu hale düşüren asıl sebebin peşine düşer.

Bu arada doping konusunun basına sızması, an meselesidir. Bütün dünyada tanınan sporcu, kariyerini kötü bir sonla noktalamanın eşiğine gelir.

Hekimoğlu ile Selin’in arasında neler olacak? Hekimoğlu Selin’in özel hayatına dair bilgi edinebilecek mi? Hekimoğlu vakayı çözüp, sporcuyu kurtarabilecek mi?