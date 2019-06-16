Bakan Pekcan, Anadolu Yakası ziyaretleri kapsamında, Tuzla'daki Organize Sanayi Bölgesinde bir otomotiv şirketini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Fabrika çalışanları ile bir araya gelen Pekcan buradaki konuşmasında, üretici ve emekçilerin önemine dikkati çekerek, çalışanlara verdikleri emekten ötürü teşekkür etti.

Türkiye'nin otomotiv yedek parça üretim ve ihracatının her geçen gün arttığına işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Sizler üretenler olarak sahada vazifenizi en iyi şekilde yapıyorsunuz. Bizler de hükümet olarak ve ekonomi olarak, dünyada, ekonomi dünyasında her alanda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek ve dünyanın refah seviyesinden Türk vatandaşının daha fazla pay alabilmesini temin için gece gündüz koşturuyoruz.

Eximbank'ın içindeki KOBİ oranını yüzde 70'lere getirdik, üyesi sayısını 11 bin civarına getirdik. Hedefimiz yıl sonuna kadar bunu 12 bin 500'e çıkarmak ve KOBİ oranını da yüzde 75'e çıkarmak. Eximbank kaynaklarının tabana, halka yayılmasını hedefliyoruz."