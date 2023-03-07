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HDP'li Buldan: Aday çıkarma politikamızı bir kez daha değerlendireceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Aday çıkarma politikamızı bir kez daha değerlendireceğiz" dedi

Giriş: 07.03.2023 - 13:36 | Güncelleme: ABONE OL
HDP'li Buldan: Aday çıkarma politikamızı bir kez daha değerlendireceğiz
HDP'den Kılıçdaroğlu açıklaması
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adaylığı vardı.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutluyorum, adaylığı hayırlı olsun diyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Buldan, "Derdimizi basit hesaplar değil, önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanlığı aday çıkarma politikamızı bir kez daha değerlendireceğimizi tüm kamuoyuna ifade etmek isterim" dedi.

Buldan, konuşmasında "HDP tüm siyasi komploları bozacak üçüncü yolu daha da büyütecektir" ifadelerine yer verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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