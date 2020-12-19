HDP'li belediye başkanının kardeşinin teröristlere desteği gerekçeli kararda

AA

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesince terör örgütü PKK/KCK'ya yaşam malzemesi temin ettiği gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Zeynal Karakaş'a "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçundan 7 yıl 6 ay verilen hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı.

Sanık savunması, tanık beyanları ve ele geçirilen delillerin yer aldığı kararda, sanığın kış üstlenmesi yapan teröristlere yaşam malzemesi götürdüğüne ilişkin notların düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının üzerinden çıktığı kaydedildi.

Sanığın "Baver" kod adını kullandığı belirtilen kararda, şu bilgiler yer aldı:

"Sanık Zeynal Karakaş'ın 'Baver' kod adıyla 2018-2019 yıllarında değişik tarihlerde birden fazla kez Adıyaman'ın Gerger ilçesi sınırları içerisinde kış üstlenmesinde bulunan terör örgütü PKK/KCK mensuplarına giyim eşyası, erzak, yakıt, pil gibi yaşam malzemeleri temin ettiği ve bunların kırsala taşınmasını sağladığı anlaşılmıştır. Bu hususların tanık beyanları ve etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları üzerinde çıkan notlarla sabit olduğu belirlenmiştir."

Kararda, "Mervan" kod adlı M.A'nın, "Bize dağdayken Baver kod adlı bir kişi erzak ve yaşam malzemesi getirirdi. Bu kişi gece geldiği için yüzünü tam olarak bilmiyorum. Baver kod adlı kişinin Kömür Belediye Başkanı'nın kardeşi olduğunu, beyaz aracı olduğu hususunu ben örgüt içerisindeyken başka bir örgüt mensubundan duymuştum." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Sanığın eyleminin "silahlı terör örgütüne üye olma" değil, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçunu oluşturduğu belirtilen kararda, eylemi birden fazla kez işlediği için cezada artırım yapıldığı kaydedildi.

Zeynal Karakaş, 9 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.