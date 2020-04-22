22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hct (hematokrit); kırmızı kan hücrelerinin kanın tamamına oranla yüzde olarak tespit edilmesidir. (% 25 hct,100 mm kanda 25mm kan hücresi vardır gibi) Otomatik ve manuel olarak, Hct testi iki şekilde uygulanır. Bu testlerde cinsiyet ve yaş, farklılık göstermesine yol açar. Kadınlarda %38-46 arası, erkeklerde %42-54 arasıdır. Hct’nin düşmesinin nedenleri arasında, kolon kanseri, kemoterapi ilaçları, böbrek sorunları,kemik iliği sorunları ve alınan bazı ilaçların etkisiyle anemi rahatsızlığı oluşur. Tam kan testi uygulamasıdır.
Yüksek hct;normalden fazla kan hücresi olması durumudur. Yüksek görülmesi düşük görülmesine göre daha az ihtimaldir. Yüksek hct görülmesi nedenleri arasında, yüksek rakımı olan yerlerde yaşayanlarda, sigara tüketenlerde sıkça; bazı tümör gruplarında, akciğer rahatsızlıklarında ve kemik iliği hastalığında da nadir görülmektedir.
Düşük hct; normalin altında kan hücresi bulunma halidir.Düşük görülmesi nedenleri ise; kolon kanseri,Kemoterapi ilaçları, ameliyat veya bir yaralanma sonrası kan kaybı, hemoglobin azlığı, kemik iliği nakli ve kemik iliği sorunları, kronik iltihaplı hastalıklar, akut veya kronik kanamalı hastalıklar ve böbrek sorunları. Ayrıca demir, folat ve B12 vitamini eksikliğinde düşük görülme nedenidir. Hamilelikte de az miktar düşmeler gözükebilir.
Normal hct; yeni doğan bebekler %55 ve %68,1 haftalık bebekler %47 ve %65, 1 aylık bebekler %37 ve %49, 3 aylık bebekler %30 ve %36, 1 yaşında çocuklar %29 ve %41, 10 yaşında çocuklar %36 ve %40, yetişkin kadınlar %38 ve %46 ve yetişkin erkekler %42 ve %54 ‘dir.
Hcttesti Ne Gibi Hallerde İstenir?
Hct kan sayımı normal olarak, düzenli bir şekilde yapılır. Homoglabin testi ile de genel sağlık kontrolünde uygulanabilir. Aşağıda belirtilen nedenlerin tespiti için de istenir.
Hct düşüklüğünün giderilmesi için demir ve vitamin açısından düşmeler varsa takviye gıdalarla yükselmesi sağlanabilir.
Demir eksikliği durumunda düşmesi açısından; demir ihtiva eden, kırmızı et,balık eti, deniz ürünleri, sakatat etleri, fasulye ve barbunya tüketilebilir.
B 12 eksikliği varsa; Yumurta, yağlı balıklar, kümes hayvanları tavuk ve dana ciğeri gibi besinlerle takviye edilebilir.
Folat eksikliği yaşanıyorsa; tam buğdaylı gıda brokoli, kuşkonmaz, domates ve portakal suyu gibi ürünler tüketilebilir.
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