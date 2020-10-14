Çok kısa sürede hazırlanan hazır yufkadan peynirli börek yaparak, kahvaltı ve çay saatlerinizde tüketebileceğiniz lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Gelin hep birlikte hazır yufkadan ıspanaklı peynirli böreğimizin yapımına başlayalım.
Hazır Yufkadan Ispanaklı Peynirli Börek Malzemeler:
5 adet yufka
Sosu İçin;
1 su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı süt
Un
İç Harcı İçin;
Yarım kilo ıspanak
250 gram isteğe göre peynir
1 adet orta boy soğan
Tuz
Karabiber
Kimyon
Kırmızı pul biber
Hazır Yufkadan Ispanaklı Peynirli Börek Yapılışı:
Öncelikle tavaya sıvıyağı alıyoruz.
İnce ince kıydığımız soğanlarımızı, güzelce kavuruyoruz.
İyice yıkanmış ve doğranmış ıspanakları, kavrulan soğanlarımızın üzerine ilave edip kavurma ya bırakıyoruz.
Üzerine tuzunu ,karabiber ,kimyon ve kırmızı pul biberi de ilave ettikten sonra karıştırıyoruz.
Kavrulan ıspanaklarımızı soğumaya bırakıyoruz.
Sonrasında yufkalarımızı açıp, hazırlamış olduğumuz sosu her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz.
Üzerine un serpip “D” şeklinde kapatıyoruz.
Bir ucunu diğer ucuna kapatıyoruz yani.
Hazırladığımız harcı, yufkamızın en uzun kısmına şerit şeklinde yerleştirip, rulo şeklinde sarıyoruz.
Ve dilim dilim kesip, yağlı kağıt serilmiş tepsimize yerleştiriyoruz.
Kalan tüm sosumuzu üzerine sürüp, dolapta bu şekilde 1 gün boyunca dinlendiriyoruz.
Sonra üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpiyoruz.
180 derece önceden ısıtılmış fırında, altı ve üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Yufkanızın taze olmasına dikkat edin.
Hemen pişirmeyecekseniz, sosunu döktükten sonra buzdolabında dinlendirebilirsiniz.
Fırının önceden ısıtılmış olması gerekir.
Ispanakları yıkadıktan sonra elinizle, iri parçalar halinde bölün.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!