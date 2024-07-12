Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "60 bin TL'ye mangal" iddiasına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bir gazetecinin, 'Bakan Mehmet Şimşek evine 60 bin TL'ye mangal aldı' iddiası gerçek dışıdır
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in evine 60 bin TL'ye mangal aldığı iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir gazetecinin, 'Bakan Mehmet Şimşek evine 60 bin TL'ye mangal aldı' iddiası gerçek dışıdır. Kamuoyunun bu tarz algı oluşturma gayreti ile ortaya atılan iftiralara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.