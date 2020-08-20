Hazımsızlık; yemek sonrası karın üst bölgesinde oluşan şişlik hissidir. Uzun süre devam eden gaz sorununa neden olan bir rahatsızlıktır. Hazımsızlık kendi oluşan bir hastalık değil her hangi bir rahatsızlığın altta yatan nedenlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır.

Hazımsızlık belirtileri; şişkinlik, mide yanması, aşırı gaz oluşması, karın ağrısı, ağızda burukluk ve acılık hissi olarak gelişir. Hazımsızlık özellikle stresli anlarda daha fazla artışa geçmektedir.

Hazımsızlık belirtilerine neden olan bazı faktörler nelerdir?

Sindirim sitemine bağllı hastalıklar ya da iyi çalışmaması hali

Mide ülseri

Gastrit ve özafegal reflü

Her türlü mide hastalıkları

Bağırsak hastalıkları

Bağırsakların çalışmaması

Kronik pankreoit

Mide enfeksiyonları

Tiroid hastalıkları

Hamilelik

Aşırı stres

Bazı ilaçların yan etkileri

Hızlı yemek tüketimi sırasında hava yutma

Aşırı alkol alımı

Sigara tüketmek

Mide asidini artıran içecekler ve gıdalar

Sürekli hazımsızlık şikayeti yaşıyor olmak rahatsız edici ve günlük hayatı etkileyeci durum yaratabilmektedir. O nedenle bunun nedeni için bir uzman hekim tarafından kontrol edilerek teşhis konması sağlanmaladır. Hekim tarafından kan testleri, idrar tahilileri ve bilgisayarlı tomografi ile teşhis konulması sağlanmaktadır. Ayrıca endoskopi ve kolonoskopi yapılarak da tetkik edilmektedir.

Hazımsızlık Nasıl Geçer?

Hazımsızlık şikayetini geçirmek için öncelikle hızlı yemek yeme alışkanlığını bırakmak gereklidir. En çok etkileyen faktörlerin başında gelen bu alışkanlıktır.

Baharatlı ve özellikle mideyi yoran, gaz yapan gıdalardan uzak durmak gereklidir.

uzak durmak gereklidir. Asit içeren gıdalar ve içeceklerin yenmesi mümkünse azaltılmalıdır.

Sigarada başlı başına etkileyici bir faktördür. Azaltmak hatta bırakmak yerinde bir karar olacaktır.

Alkol alımı bırakılmalıdır.

Stresten uzak durmak gereklidir.

Aşırı yemek tüketmemeli sık ve azar azar yenmelidir.

Kafeinli içecekler( kahve, çikolata gibi)

Bol su tüketmek hatta öğünden önce su içmek az yemeği sağlayarak destek olacaktır.

Yemek yenmesinden sonra uzanmak ya da uyumamak gereklidir.

Mideye ve karna baskı yapacak dar kıyafetler giyilmemelidir.

Fazla sakız çiğnemek hava yutmasına neden olacağı için çiğnenmemelidir.

Bazı gıdaların etkisi ile oluşan hazımsızlık ve gaz sorunları kişinin kendi tespitleri ile ortaya çıkarılabilmektedir. Kimisinde hazımsızlık yapan gıdalar kimisinde de dokunmayabilir.