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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ahmet Güneştekin’in "Hafıza Odası" sergisi Mecidiyeköy'de açıldı. Serginin açılışı özel bir davetle gerçekleştirildi.

Sergiye katılan isimler arasında şarkıcı Sıla da vardı. Şarkıcı, resim ve sanatla ilgili olup olmadığına dair soruların soruları yanıtladı.

"BAKMAYA DOYAMIYORUM"

Sıla, "Keşke yapabilsem. Nerede o günler? Hakikaten yapamıyorum ama bu sergiyi uzun zamandır bekliyordum. Ahmet Güneştekin'in eserlerini çok beğeniyorum, bakmaya doyamıyorum" ifadelerini kullandı.

Sıla, muhabirlerin "Güzel yemek yapabiliyor musunuz?" sorusuna, "Yani, işte. O Egelilikten kaynaklı. Ben enginar, kereviz gibi şeyleri iyi yaparım ama Hazer'den iyi yaptığımı söylemek biraz namussuzca olur. Ne yapsa çok çok iyi yapıyor. Mesleği yani. Çok iyi bir profesyonel" yanıtını verdi.

"BEN ÖYLE UYGUN GÖRDÜM"

Şarkıcı, "Yılbaşını Hazer Bey ile geçirmek için çalışmama kararı aldığınız doğru mu?" sorularına şu yanıtı verdi:

Ben çok uzun yıllardır her yılbaşı çalışıyorum. Bu yıl çalışmama fikri edindik fakat bu çok abartılarak yazıldı, çizildi. 'Hazer ile vakit geçirmek için çalışmıyorum' diye bir durum söz konusu dahi olamaz. Bu profesyonel yaşam. Ben bu sene tercih etmedim. Biraz ailemle, sevdiklerimle beraber olmak istedim. Öyle uygun gördüm diyelim.

Sıla, son zamanlardaki giyim tarzıyla ilgili sorulan sorulara da yanıt verdi. Şarkıcı, "Ben kendimi bildim bileli böyleyim. Çok fazla insan içine çıkmadığım için, evde, stüdyoda yaşayan biri olduğum için sanırım o sebeple değişik geliyor insanlara. Yoksa herhangi bir imaj çalışması yok" şeklinde konuştu.

"Yeni şarkılar var" diyen Sıla, "Çok güzel işler olacak. Çok kısa süre içerisinde yeni yılı bir şarkı ile selamlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

SILA'DAN 'EVLİLİK AÇIKLAMASI'

Muhabirlerin evlilik sorularına da yanıt veren Sıla, şunları söyledi:

Sizin de bu konuyu saygıyla karşılayacağınızdan eminim. Bu kadar konuşmamız bile bana fazla geliyor. Hazer çok özel hayatımızı açmayı sevmiyor, ben de sevmiyorum ama her şey çok yolunda gidiyor diyebilirim. İyi gidiyor, çok şükür.

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