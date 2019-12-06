"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜM SENİNLE OLDU"

Amani, sevgilisi ile Atina'da çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Amani, paylaşımına "Bu da Atina'dan bir tbt olsun o zaman. En güzel doğum günüm seninle oldu, canım benim" notunu düştü.