Rol aldığı 'Alev Alev' dizisinin final yapmasının ardından sevgilisi Onur Ünlü birlikte sezonu açan Hazar Ergüçlü, tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından yayınladı.
BİKİNİLİ POZ
Çiçek desenli bikinisiyle sevgilisi Ünlü'ye poz veren Ergüçlü, paylaşımında, "Gözlerimdeki gökkuşağının renkleri" ifadelerini kullandı.
Sevgilisi Onur Ünlü'nün de fotoğrafını yayınlayan Hazar Ergüçlü'nün kareleri kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
"ONUR'DAN PROVOKATİF OLMAYI ÖĞRENİYORUM"
Yönetmen Onur Ünlü ile mutlu bir birlikteliği olan Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.
Ünlü oyuncu, "Onur'dan provokatif olmayı öğreniyorum. Seni hep anda tutuyor, hiç bırakmıyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki aklında başka bir şey varken konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın. Sürekli hazır ve burada olman gerekiyor. O provokatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla da gurur duymayı öğreniyorum" demişti.
"BENİ KIRMAK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL"
Pandemi süreciyle ilgili de konuşan Ergüçlü, şu ifadeleri kullanmıştı:
Son bir senede çok fazla şey yaşadım. Şu anda da çok bunalmış durumdayım. Bir yere gidememekten, maske takmak zorunda olmaktan, bir mekana gidip dans edememekten bunaldım. Hiçbir şey yetmiyormuş gibi bir de belirsizlik eklendi. Bu gibi toplumsal olaylar eşiktir aslında. Bir sürü insan bu çizginin öbür tarafında kalır. Bu duygusal yükü taşıyamaz. Biz zaten toplum olarak o çizgide geziniyoruz. Artık birçok şey umurumda değil. Beni kırmak eskisi kadar kolay değil.
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