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        Haberler Objektife Takılanlar Hazar Ergüçlü'den Efe Çelik ile evlilik sinyali - Magazin haberleri

        Hazar Ergüçlü'den evlilik sinyali

        Yaklaşık bir yıldır DJ Artz sahne adlı Efe Çelik ile birlikte olan Hazar Ergüçlü, evliliğe yeşil ışık yaktı; "Efe'yi çok seviyorum. 'Evet' derim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 08:20 Güncelleme: 13.03.2025 - 08:20
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        Evlilik sinyali
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hazar Ergüçlü, Bebek'teki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ergüçlü, Efe Çelik ile olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

        Efe Çelik ile yaklaşık bir yıldır birlikte olduğunu ifade eden Hazar Ergüçlü; "Zaten bana bir ilgisi varmış, benim de ona bir ilgim vardı. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık, tesadüf değil. Biliyorduk, birbirimizden haberdardık. Birbirimizi beğeniyorduk" diye konuştu.

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        Hazar Ergüçlü ve Efe Çelik
        Hazar Ergüçlü ve Efe Çelik

        "BİRBİRİMİZE EMEK VERİYORUZ"

        Sevgilisinden bahsederken adeta gözlerinin içi gülen Hazar Ergüçlü, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Birbirimize karşılıklı çok emek veriyoruz. Çok seviyoruz birbirimizi. Çok centilmen bir insan. Ben de ne isterse yapmaya çalışıyorum. Birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz.

        "EFE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

        Hazar Ergüçlü, evliliğe olan bakış açısının sorulması üzerine; "Doğru kişiyle kesinlikle olabilir gözüyle bakıyorum" yanıtını verdi. Ergüçlü, gazetecilerin, "Efe Çelik, doğru isim mi?" sorusuna ise "Bence doğru" yanıtını verdi. "Evlilik teklifi gelirse ne dersiniz?" sorusuna ise "Bilmiyorum. Çok seviyorum. 'Evet' derim herhalde" yanıtını verdi.

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        #hazar ergüçlü
        #Efe Çelik

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