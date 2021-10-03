Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hazal Kaya, geçtiğimiz akşam 32. yaş gününü kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Bomontiada'da kutladı. Öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaya, "Güzel yoğun bir dönem geçiriyoruz, ikimiz de her gün setteyiz. Bugün dostlarımızla bir araya geldik." dedi.