Hazal Filiz Küçükköse ikiziyle aynı filmde rol aldı! Görenler benzerlik karşısında hayret etti!

Kara Sevda, Rüya, Bir Peri Masalı gibi birçok dizide rol alarak adından söz ettiren Hazal Filiz Küçükköse, Nejat İşler ve İlayda Alişan'ın başrol olduğu Kötü Adamın 10 Günü'nde ikiz kardeşiyle izleyici karşısına geçti.