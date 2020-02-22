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Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti!

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde Remzi A., yere yatırdığı büyükbaş hayvanını 'geber' diye bağırarak sopayla ardı ardına vurduktan sonra kesti. O anlar ise Remzi A.'nın yanında çalışan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi

22.02.2020 - 09:44 | Güncelleme:
hayvana şiddet
DHA

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Remzi A., ahırın dışına çıkardığı büyükbaş hayvanını önce yere yatırdı, ardından da elindeki sopayla 'geber' diye bağırıp, küfürler ederek vurmaya başladı.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

DHA'da yer alan habere göre Remzi A. bu sırada tartıştığı eşine de küfretti. Yaşanan bu anlar Remzi A.´nın yanında çalışan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Remzi A., daha sonra hayvanı kesti. Olay, sosyal medyada büyük tepki çekti.

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