DHA

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Remzi A., ahırın dışına çıkardığı büyükbaş hayvanını önce yere yatırdı, ardından da elindeki sopayla 'geber' diye bağırıp, küfürler ederek vurmaya başladı.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

DHA'da yer alan habere göre Remzi A. bu sırada tartıştığı eşine de küfretti. Yaşanan bu anlar Remzi A.´nın yanında çalışan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Remzi A., daha sonra hayvanı kesti. Olay, sosyal medyada büyük tepki çekti.